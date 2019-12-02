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Demirtaş’ın kardeşi ve avukatı duyurdu: ‘Hücrede bilinci kapandı, hastaneye sevk edilmedi’

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Demirtaş’ın kardeşi ve avukatı duyurdu: ‘Hücrede bilinci kapandı, hastaneye sevk edilmedi’
Demirtaş’ın kardeşi ve avukatı duyurdu: ‘Hücrede bilinci kapandı, hastaneye sevk edilmedi’

HDP’nin tutuklu Eski Belediye Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kardeşi ve avukatı Ayşegül Demirtaş, “26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş’ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sn Abdullah Zeydan yapmıştır” dedi.

Ayşegül Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

UZUN SÜRE BİLİNCİ KAPAKLI KALDI

26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş’ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sn Abdullah Zeydan yapmıştır.Sonrasında ambulans çağrılmış, kendisine sadece EKG yapılmıştır. Müvekkilimiz acil servis yerine, kapsamlı bir müdahale ve tedavi için kliniğe sevkini talep etmiştir.

“7 GÜN GEÇMESİNE RAĞMEN HASTANEYE SEVK EDİLMEMİŞ”

Cezaevi doktoru da Demirtaş’ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istemiştir. Biz de avukatları olarak cezaevi idaresiyle yaptığımız görüşmede derhal hastaneye sevkini talep ettik. Ancak Demirtaş, aradan 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmemiştir. Böylesi hayati önemdeki bir sağlık sorununa rağmen hastaneye sevk edilmemesi, açıkça hayati risk altında tutulduğu anlamına gelmektedir.

Selahattin Demirtaş’ın siyasi rehineliği, neredeyse yaşam hakkına yönelik bir müdahaleye dönüştürülmek istenmektedir. Demirtaş’ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar.

 

Durumu yakından izliyoruz. Avukat arkadaşlarımız Edirne’de, 24 saat süreyle gelişmeleri takip ediyorlar.

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