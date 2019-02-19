Demirtaş'ın Seher'ine Fransa'dan Direniş ve Özgürlük Ödülü

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 2017 yılında yayımlanan ilk öykü kitabı Seher’in Fransızca çevirisi, Fransa’da Montluc Direniş ve Özgürlük Ödülü’nün sahibi oldu.

Demirtaş, edebiyat kategorisinde, Roberto Saviano, Rana Ahmad, Marie Fleur Albecker ve Alaa El Aswany gibi isimleri geride bırakarak ödülü kucakladı. 10 Şubat’ta düzenlenen törende, Demirtaş’ın yanı sıra, bu konuda geniş bir kamuoyu yaratarak 1981’de Fransa’da idam cezasının kaldırılmasını sağlayan avukat ve aktivist M. Robert Badinter ile Suriyeli sinemacı Mme Hala Alabdalla da ödüle değer görüldü.

Montluc Direniş ve Özgürlük Ödülü, Lyon’da Nazi işgaline karşı verilen onurlu mücadeleyi anmak amacıyla, her yıl direniş ve özgürlük gibi değerlerin yeniden önem kazanmasına katkıda bulunan edebiyat eserlerine, görsel ve görsel-işitsel işlere ve girişimlere takdim ediliyor.

DAHA ÖNCE DE ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

Fransa’nın önemli yayınevlerinden Emmanuelle Collas tarafından L’Aurore adıyla ve Julien Lapeyre de Cabanes çevirisiyle yayımlanan Seher, en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Prix Médicis étranger’ye de aday gösterilmişti. Demirtaş’ın, Zadie Smith, Peter Stamm ve Yiyun Li ile aday gösterildiği ödüle, The Mars Room adlı kitabıyla Rachel Kushner layık bulunmuştu.