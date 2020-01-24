Demirtaş'tan HDP'ye: Eş Genel Başkanlığa adaylığımı tartışmayın

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şubat ayında yapılacak kongre öncesi aday olacağı şeklindeki iddialara kapıyı kapattı. Demirtaş HDP’nin bugün Ankara’da başlayan 3. Olağan Konferansı’na gönderdiği mesajda, cezaevindeyken resmi görevler üstlenmelerinin mümkün olmadığını, bu tartışmalara girmemekte yarar olduğunu söyledi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Demirtaş mesajında, “Bizlerin parti yönetiminde resmi görevler üstlenmesi bu aşamada mümkün değildir. Bu tür öneri ve tartışmalara da girmemekte yarar vardır. Biz her koşulda partimizin kalbindeyiz, partimiz de bizim kalbimizdedir. Bu da bizim için yeterlidir” dedi.

HDP’nin, “Daha güçlü HDP, daha güçlü mücadele” ve “Hêvî em in, serkeftin a me ye” sloganlarıyla Ankara’da bugün başlayan 3’üncü büyük konferansı yarın da devam edecek.