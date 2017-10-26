Demirtaş’tan HDP'ye: Gerekirse bırakabilirim

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kongreye hazırlanan partisine mesaj gönderdi: “Gerekirse bırakabilirim.”

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, HDP’nin 3’üncü olağan kongresinin ne zaman yapılacağı konusunda parti içinde farklı görüşler dillendiriliyor.

Kongrenin mevcut tarihi Ocak 2018’de yapılmaması, alt ay ile bir yıl arasında ertelenmesi konuşulan ihtimaller arasında.

Partide, kongrenin ertelenmesi ihtimalinde olası bir erken seçimin gündeme gelmesinin partiyi hazırlıksız durumda bırakabileceği görüşü ağırlık kazandı. Bu kapsamda kongrenin ertelenmemesi ve olağan tarihinde yapılması görüşü öne çıktı.

Tüzükte değişiklik gerek

Bu görüş Demirtaş’a da iletilirken, Demirtaş’ın, tekrar aday olup olmama konusunda parti organlarına “Gerekirse bırakabilirim. Parti meclisinde görev yapabilirim” mesajını aktardı. Buna karşın HDP içinde Demirtaş’la yola devam etme eğilimi bulunuyor.

İki dönem kuralı nedeniyle, Demirtaş’ın tekrar seçilebilmesi ve tutuklamalar nedeniyle teşkilatlarda gözlenen sıkıntıların aşılması için parti tüzüğünde değişiklik yapılması gerekiyor.

Siyaset yasağı alması durumunda Demirtaş’ın yerine gelecek alternatif bir ismin de gündemde olduğu kaydediliyor.