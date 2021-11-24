Demirtaş'tan muhalefete ortak miting çağrısı: 'Bugün değilse ne zaman?'

Hükümeti istifaya çağırmak için muhalefet partilerinin ortak miting yapması gerektiğini vurgulayan Demirtaş, “Bugün değilse ne zaman?” diye sordu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Başkanı, 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, kaldığı Silivri Cezaevi'nden bir tweet paylaştı.

Git gide değer kaybeden Türk lirasına dikkat çeken Demirtaş, muhalefetin hükümeti istifaya çağırması için ortak miting yapması gerektiğini vurgulayarak, “Bugün değilse ne zaman?” diye sordu.

Türk lirasının değer kaybının arttığı ve TL/dolar kurunun 2001 krizinden sonra en kötü gününü yaşaması üzerine Demirtaş, muhalefet partilerinin ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmaları çağrısı yaptı:

“Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?”