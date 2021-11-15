Demirtaş’tan Türkiye soluna dokuz soru

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye soluna dokuz soru sordu.

Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde bulunan Demirtaş, bugün Evrensel gazetesinde yayınlanan yazısında, seçimde sol blok önerdiği önceki yazısına çeşitli destek ve eleştirilerin geldiğini kaydetti.

Demirtaş, ‘solun kendi içindeki çok parçalı ve uzlaşmaz duruşunu, bu konudaki ısrarını ve inadını’ hem yakın tarihten hem de kişisel deneyimlerinden yola çıkarak iyi bildiğini aktardı.

HDP’li siyasetçi, bağımsız, birleşik sol, sosyalist cephe veya çatı parti denemelerinin tümünün bizzat sol eliyle her seferinde boşa çıkarıldığını ve fırsatların bir bir heba edildiğini belirtti.

Demirtaş, çok uzun yıllardır çözülemeyen solda birlik sorununu cezaevinden ‘şakkadanak’ çözme iddiasıyla çağrı yapmadığını vurgulayarak, “Türkiyeli solculara basit sorular sorup sorularıma basit yanıtlar isteyerek meramımı daha net anlatmaya çalışayım” diye yazdı.

Dokuz soru

Demirtaş’ın soruları şöyle:

* Sosyalistler, solcular kendi cumhurbaşkanı adaylarıyla mı seçime girecekler yoksa ilk turdan itibaren muhalefetin ortak adayını mı destekleyecekler?

* Kendi adaylarıyla seçime gireceklerse nasıl bir adayla, hangi ilke ve programla seçmenlerin karşısına çıkacaklar?

* Seçim kampanyasını nasıl örgütleyecekler?

* Olası ikinci turda nasıl bir tutum alacaklar?

* Muhalefetin ortak adayı etrafında buluşulacaksa o adayın belirlenmesi, programı, ilkeleri konusunda şimdiden masada olmak için neler yapmak gerekiyor?

* Milletvekili seçimlerine, bir çatı partide girilecekse hangi partide buluşulacak? Çatı parti olmayacaksa sol, sosyalist adayların diğer uygun partilerden olabildiğince fazla sayıda aday gösterilebilmesi ve seçilmeleri, sonrasında belki Mecliste en az yirmi kişilik bir sosyalist grubun oluşması için neler yapılabilir? Oluşacak bu sosyalist Meclis grubu, bir çatı partisine dönüşebilir mi? Sosyalist grup olarak olası koalisyon hükümetlerinde yer alınabilir mi? Bu ihtimal varsa hangi kesimler, kimler Meclise taşınırsa daha verimli olur?

* Seçimlerde iktidar değişirse valiler, kaymakamlar, rektörler, dekanlar, bakanlık üst düzey bürokrasisi başta olmak üzere on binlerce yeni kadro göreve gelebilir. Soldan ve emekten yana ve kadın kimliğiyle kaç nitelikli bürokrat bu mevkilerde görev alarak demokratikleşmeye sol perspektifle katkı sunabilir? Bu kişiler kimler olabilir?

* Solu devlete ve iktidara entegre edip yozlaşma tehlikesine karşı tüm bu çabaların yanında sivil ve kültürel alan, sendikalar nasıl güçlendirilebilir? Bu şekilde, solun bağımsız olarak kitleselleşmesinin önü nasıl açılabilir?

* Bunlar yapılmazsa yeni iktidarın sağ, neoliberal, emek karşıtı, çevre karşıtı bir politikaya hızla savrulmayacağının garantisi, tedbiri nedir?

Çalıştay önerisi

Demirtaş, sorularının peşi sıra şunları dile getirdi: “Sorular açık ve yalın. Yanıtlarını da aynı yalınlıkta ve somut şekilde verebilmek sola düşer. Bunun için bir konferans, bir çalıştay gibi bir çalışma yapmak faydalı olur diye düşünüyorum. Yoksa HDP sol mudur, Demirtaş gerçekte solcu mudur, Kürt hareketi solda mıdır diye tartışmak üzere bir konferans önermemiştim. Ama hiç değilse bir araya gelip bu soruların yanıtlarıyla emekçi kitlelerin karşısına çıkın. Merak etmeyin, ben de az buçuk solcu olarak sizin arkanızda olacağım.

Hiç değilse emekçiler için bu tarihi fırsatı kaçırmayalım. Unutmayın, sol akıl işin içinde olmadan toplum, devlet ve dünya daha iyiye evrilemez. Şu, fenomen haline gelmiş karikatürdeki isyanla bitireyim: Millet aç, aç! Hepinize dostça selamla, sevgiyle…”