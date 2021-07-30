Demirtaş'tan 'yangın' tepkisi: Mazeret uydurulamaz; nedeni, Türkiye'deki siyasi felaket

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Hükümetin hazırlıksız ve beceriksiz durumuna hiçbir mazeret uydurulamaz. Zaten doğal felaketlerin sonuçlarının bu kadar ağır olmasının nedeni, Türkiye'deki siyasi felakettir" açıklaması yaptı.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'yin güney illerinde başlayan yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirtaş, "Durum gösteriyor ki, iklim krizini Türkiye'nin ana gündemlerinden biri yapma zamanı geldi de geçiyor" tespitini yaptı.

Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"NEDENİ, TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ FELAKET"

Yangın felaketi nedeniyle mağdur olan herkese büyük geçmiş olsun. Doğudan batıya kadar yanan bütün ormanlar, toplumun ve tüm canlıların geleceğini karartıyor. Felaketlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Durum gösteriyor ki, iklim krizini Türkiye'nin ana gündemlerinden biri yapma zamanı geldi de geçiyor.

Hükümetin hazırlıksız ve beceriksiz durumuna hiçbir mazeret uydurulamaz. Zaten doğal felaketlerin sonuçlarının bu kadar ağır olmasının nedeni, Türkiye'deki siyasi felakettir.