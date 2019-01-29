Yani cinsel birleşimi ancak güçlü duygusal bağlar kurduğu insanlarla gerçekleştirir. Bu keskin seçiciliği bakımından sık sık aseksüeller ile de karıştırılır. Buradaki birkaç özelliğin kendinizde de bulunduğunu düşünüp ‘’Ne var bunda?’’ diyebilirsiniz. Ama elbette her insanın bir diğeriyle benzeştiği yönler vardır. Bu sizi hemen demiseksüel yapmaz.

1. Fiziksel görünüşe ilgi duymazlar

Cinsel çekim için çoğu zaman fiziksel bir etkileniş de gerekir. Ancak bir demiseksüel için kriter bu değildir. Onun seks için önemsediği şey partnerin bedensel özelliklerinden çok ona duyduğu sevgi ve aşktır.