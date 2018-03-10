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"Demokrasi, eşitlik ve adalet en temel ilkelerimizdir"

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"Demokrasi, eşitlik ve adalet en temel ilkelerimizdir"
"Demokrasi, eşitlik ve adalet en temel ilkelerimizdir"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, ülkenin tüm kesimlerini kucaklayan, eşitlikçi bir anlayış içinde olduklarını belirterek, demokrasi, özgürlük, hukukun üstünlüğü ve eşitliğin en temel ilkeleri olduğunu vurguladı.

Gerek parti, gerekse de hükümet olarak en temel hedeflerinin geleceği topluma yaraşır bir şekilde şekillendirmek olduğunu vurgulayan Özyiğit, katılım vizyonlarına uygun olarak tüm paydaşlarla birlikte hareket ederek ülke gerçeklerine uygun planlama yaparak yol alacaklarını belirtti.

TDP'nin genişletilmiş bölge toplantıları Lefkoşa'da devam etti. KTÖS binasında Genel Başkan, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, TDP Mağusa milletvekili Hüseyin Angolemli, TDP Girne milletvekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, bazı parti yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda gerek parti, gerekse hükümet ve görevde bulunan bakanlıkların çalışmaları ile ilgili bilgiler verildi, üyelerin görüş ve düşünceleri dinlenerek, sorularına yanıtlar verildi.

TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit toplantıda yaptığı konuşmada, koalisyon hükümeti olarak ilk günden itibaren çok yoğun bir çalışma temposu içerisinde halkın yapısal sorunlarını çözmek adına uğraş verdiklerini belirtti ve kararlı bir şekilde adım adım ilerleyeceklerini kaydetti.

Koalisyon hükümetinin yanı sıra TDP olarak ayrıca halkın içinde olmaya, vatandaşların görüş, öneri ve sıkıntılarını dinleyerek çözümler üretmeye devam edeceklerini de belirten Özyiğit, bölgelerde düzenlenen kitle toplantılarının bölgesel sorunların not edilmesi açısından da oldukça önemli olduğunu ifade etti.

7 Ocak erken genel seçimleri, sonuçları ile 4'lü koalisyon hükümetinin program ve icraatlarının değerlendirildiği toplantılar daha önce de Güzelyurt, Girne ve Mağusa'da gerçekleştirilmişti.

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