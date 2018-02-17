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Demokrasi Şehitleri anıldı

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Demokrasi Şehitleri anıldı
Demokrasi Şehitleri bugün Lefkoşa Mezarlığında düzenlenen törenle anıldı.

Demokrasi Şehitleri bugün Lefkoşa Mezarlığında düzenlenen törenle anıldı.

Törende yapılan konuşmalarda, demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesinin devam ettirileceği vurgulandı.

Demokrasi Şehitleri Lefkoşa Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Yoğun yağış nedeniyle kabirleri başında gerçekleştirilecek anma töreni İsmail Safa Camii bahçesine alındı.

Anma törenine Başbakan Tufan Erhürman, ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, kurum kuruluş temsilcileri ve şehitlerin aileleri ile yakınları katıldı.

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan, törende yaptığı konuşmada demokrasi şehitlerinin, anılarının yaşatılacağını ve mücadele hedeflerinin yeni kuşaklara aktarılacağını söyledi.

Eraslan, Cinayetlere kurban giden İnkılâpçı gazetesi yazarı ve sendikacı Fazıl Önder, Türk Eğitim Kulübü üyesi ve sendikacı Ahmet Yahya; Cumhuriyet gazetesi yazar ve sahipleri avukat Ayhan Hikmet ve avukat Ahmet Muzaffer Gürkan; Emekçi, İnkılâpçı ve Cumhuriyet gazeteleri yazarı ve sendikacı Derviş Ali Kavazoğlu; Kıbrıslılar Öğrenim Ve Gençlik Federasyonu (KÖGEF) üyeleri Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut ve Sadık Cemil ile; Yenidüzen gazetesi yazarı ve Kıbrıs Türk Barış Derneği yöneticilerinden Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta toplumlararası barışı savunan insan hak ve özgürlüklerinin yaşam bulmasını isteyen aydın kişiler olduğunu kaydetti ve karanlık güçler tarafından yaşamlarının sonlandırıldığını aktardı.

Uğruna mücadele verdikleri değerleri gelecek kuşaklara aktarmak bağlamında Demokrasi Şehitleri Anıtı için arayışlarının devam ettiğini de belirten Eraslan,  AKEL Merkez Komitesinin mesajını da okudu.

Konuşmanın ardından demokrasi şehitleri için 2 dk’lık saygı duruşunda bulunuldu.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan da mücadelenin bitmediğini belirterek “ bu insanımızın, halkımızın kurtuluş mücadelesidir. Ülkemizin insanımızın geleceği için birlikte çalışacağız bütün demokrasi şehitlerini saygıyla anıyorum” dedi.

TDP Genel Başkanı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de konuşmasında  barış ve demokrasi mücadelesinin bitmediğini, kalıcı barışa ulaşana kadar da devam edeceğini kaydederek “ bu doğrultuda onların anıları yolumuzu aydınlatmaya devam edecek” dedi.

CTP Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman da hayatın kısa olduğunu demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinin  ise çok uzun sürdüğünü dile getirdi.

“Hiçbirimizin hayatı bu mücadeleyi arzu ettiğimiz nihayi sonuca ulaştırmaya  yetmiyor. o yüzden bartış demokrasi ve özgürlük uğruna canını verenlerin bilmesai gereken birşey var. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak ancak hayatlarımızı ve mücadelelerimizi birbirine eklemlemekle mümkün. O dönemde verilen mücadele ve şu anda verilen mücadele bir bütünün parçalarıdır. Kaybettiğimiz arkadaşlarımıza söz vermek zorundayız. Demokrasi özgürlük ve barış mücadelesi nesiller boyunca evet devam edecek” dedi.

Tören konuşmaların sona ermesi ile tamamlandı.

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