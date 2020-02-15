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Demokrasi Şehitleri bugün anılacak

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Demokrasi Şehitleri bugün anılacak
Demokrasi Şehitleri bugün anılacak

Demokrasi Şehitleri bugün anılacak.

Kıbrıs’ta 1958 ile 1996 yılları arasında öldürülen gazeteciler ve sendikacılar ile 1976-1979 yılları arasında İstanbul, Adana ve Ankara’da öldürülen Kıbrıslı Türk öğrencilerden oluşan “Demokrasi Şehitleri”, bugün Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabirleri başında anılacak.

Tören saat 11.00’de başlayacak.

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan, yazılı açıklamasında 12 Demokrasi Şehidinin, “barış, demokrasi, ifade özgürlüğü ve insan hakları mücadelesinde canlarına kastedilen” kişiler olduğunu kaydetti.

Eraslan, bu kişilerin, “Kıbrıs’ta toplumlararası barışı savunup bu uğurda mücadele verdiklerinden, demokrasinin yerleşmesini, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü ile insan hak ve özgürlüklerinin yaşam bulmasını istediklerinden, emeğin hakkını alma mücadelesinde aktif görev aldıklarından dolayı, en temel insan hakkı olan yaşama hakları gerici, faşist, karanlık güçler tarafından ellerinden alındığını” belirtti.

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