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Demokrasi Şehitleri Cumartesi anılıyor

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Demokrasi Şehitleri Cumartesi anılıyor
Demokrasi Şehitleri, cumartesi günü saat 11.00’de Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabirleri başında anılacak.

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan, Demokrasi Şehitleri’nin, Kıbrıs’ta toplumlararası barışı savunup bu uğurda mücadele verdiklerini söyledi. Eraslan, “Demokrasinin yerleşmesini, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü ile insan hak ve özgürlüklerinin yaşam bulmasını istediklerinden, emeğin hakkını alma mücadelesinde aktif görev aldıklarından dolayı en temel insan hakkı olan yaşama haklarının gerici, faşist, karanlık güçler tarafından ellerinden alındığını” kaydetti. 

Açıklama şöyle:  
“1958 yılında Lefkoşa’da cinayetlere kurban giden İnkılâpçı gazetesi yazarı ve sendikacı Fazıl Önder ve Türk Eğitim Kulübü (TEK) üyesi ve sendikacı Ahmet Yahya; 1962 yılında Lefkoşa’da cinayetlere kurban giden Cumhuriyet gazetesi yazar ve sahipleri avukat Ayhan Hikmet ve avukat Ahmet Muzaffer Gürkan; 1965 yılında Lefkoşa-Larnaka yolu üzerinde cinayete kurban giden Emekçi, İnkılâpçı ve Cumhuriyet gazeteleri yazarı ve sendikacı Derviş Ali Kavazoğlu; 1976-1979 yılları arasında Türkiye’deki yüksek öğrenimleri sırasında İstanbul, Adana ve Ankara’da faşist katillerin hedefi olan ve cinayetlere kurban giden, dönemin yüksek öğrenim gençliği örgütü Kıbrıslılar Öğrenim Ve Gençlik Federasyonu (KÖGEF) üyeleri Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut ve Sadık Cemil ile; 1996 yılında Lefkoşa’da evinin önünde kurşunlanarak cinayete kurban giden Yenidüzen gazetesi yazarı ve Kıbrıs Türk Barış Derneği yöneticilerinden Kutlu Adalı; Kıbrıs’ta toplumlararası barışı savunup bu uğurda mücadele verdiklerinden, demokrasinin yerleşmesini, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü ile insan hak ve özgürlüklerinin yaşam bulmasını istediklerinden, emeğin hakkını alma mücadelesinde aktif görev aldıklarından dolayı, en temel insan hakkı olan yaşama hakları gerici, faşist, karanlık güçler tarafından ellerinden alınmıştır”

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