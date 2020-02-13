Demokrasi Şehitleri cumartesi anılıyor

Kıbrıs’ta 1958 ile 1996 yılları arasında öldürülen gazeteciler ve sendikacılar ile 1976-1979 yılları arasında İstanbul, Adana ve Ankara’da öldürülen Kıbrıslı Türk öğrencilerden oluşan “Demokrasi Şehitleri”, cumartesi günü Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabirleri başında anılacak. Tören saat 11.00’de başlayacak.

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan, anma töreniyle ilgili yazılı açıklamasında 12 Demokrasi Şehidinin, “barış, demokrasi, ifade özgürlüğü ve insan hakları mücadelesinde canlarına kastedilen” kişiler olduğunu kaydetti.

Eraslan açıklamasında, anılacak 12 Demokrasi Şehidiyle ilgili şu bilgilere yer verdi:

“1958 yılında Lefkoşa’da cinayetlere kurban giden İnkılâpçı gazetesi yazarı sendikacı Fazıl Önder ve Türk Eğitim Kulübü (TEK) üyesi sendikacı Ahmet Yahya; 1962 yılında Lefkoşa’da cinayetlere kurban giden Cumhuriyet gazetesi yazarları avukat Ayhan Hikmet ve avukat Ahmet Muzaffer Gürkan; 1965 yılında Lefkoşa-Larnaka yolu üzerinde cinayete kurban giden Emekçi, İnkılâpçı ve Cumhuriyet gazeteleri yazarı sendikacı Derviş Ali Kavazoğlu; 1976-1979 yılları arasında Türkiye’deki yüksek öğrenimleri sırasında İstanbul, Adana ve Ankara’da faşist katillerin hedefi olan ve cinayetlere kurban giden, dönemin yüksek öğrenim gençliği örgütü Kıbrıslılar Öğrenim ve Gençlik Federasyonu (KÖGEF) üyeleri Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut ve Sadık Cemil ile 1996 yılında Lefkoşa’da evinin önünde kurşunlanarak suikaste kurban giden Yenidüzen gazetesi yazarı Kutlu Adalı.”

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan, bu kişilerin, “Kıbrıs’ta toplumlararası barışı savunup bu uğurda mücadele verdiklerinden, demokrasinin yerleşmesini, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü ile insan hak ve özgürlüklerinin yaşam bulmasını istediklerinden, emeğin hakkını alma mücadelesinde aktif görev aldıklarından dolayı, en temel insan hakkı olan yaşama hakları gerici, faşist, karanlık güçler tarafından ellerinden alındığını” belirtti.