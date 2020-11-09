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“Demokrasi ve İrade Platformu” yarın Lefkoşa’da “Demokrasi ve İrade” yürüyüşü düzenliyor

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Sosyal medya üzerinden örgütlenen “Demokrasi ve İrade Platformu” yarın Lefkoşa’da “Demokrasi ve İrade” yürüyüşü düzenliyor.
“Demokrasi ve İrade Platformu” yarın Lefkoşa’da “Demokrasi ve İrade” yürüyüşü düzenliyor

Yürüyüş, saat 18.00’de, Dereboyu olarak anılan Mehmet Akif Caddesi'nin Citroen Kavşağı’ndan başlayacak. Cadde üzerinden İnönü Meydanı'na yürünecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve sonrasında yaşananlar için sokağa ineceğini duyuran Platform, halkı iradesine ve demokrasisine sahip çıkmaya çağırdı.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Her şeye rağmen, bu ülke farklı görüşten insanların birbirine hoşgörü ile bakabildiği, vicdanların ve akılların susturulamadığı bir ülke olagelmiş ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk halkı, nereden gelirse gelsin kendi iradesine ve demokrasisine yapılan hiçbir müdahalenin hoş görülmeyeceğini ve halk vicdanında asla kabul edilmeyeceğini, yeri geldiğinde yağmur altında yürüyerek, yeri geldiğinde de başbakanları sandıkta bırakarak göstermiştir” ifadelerine de yer verildi.

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yarınki yürüyüşe, eşi Meral Akıncı ile birlikte katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

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