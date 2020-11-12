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Demokrasi ve İrade Platformu, yürüyüşe dair masrafları açıkladı

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Mine Atli sosyal medya hesabından yürüyüşe dair masrafları açıkladı
Demokrasi ve İrade Platformu, yürüyüşe dair masrafları açıkladı

Kamuoyuna Duyuru,

Herkese merhabalar. Basında ve sokakta Demokrasi ve İrade Yürüyüşünün hangi finansman ve bütçe ile gerçekleştiği konusu haklı olarak ara ara konuşulmakta ve gündeme gelmektedir. Bilinmesini isteriz ki finansmanı yapanlar, bu ülkenin sahne tasarımcıları, matbaacıları, grafik tasarımcıları, sunucuları, fotoğrafçıları ve kameramanları, düdüklerimizi, megafonlarımız sağlayan yurdum insanı ve örgütleridir.. Onlar bu ülkenin onuru ve vicdanı için bizlerden tek kuruş talep etmeden bu eylemin tüm lojistik ve iletişim desteğini verdiler.

Hiçbir finansmanı olmayan Demokrasi ve İrade Platformu, her ne kadar katkı koyan arkadaşların talebi olmasa da, elbette emeklerinin ve kullandıkları malzemelerin karşılığını Platformdaki Eylem Komitesi üyeleri olarak kendi cebimizden de vermeye hazır olarak çıktık bu yola.

İnanın ne parayı, ne iftiraları, ne de kötü niyetleri düşündük bu yola çıkarken... Biz bir tek bu toplumun cesaretine güvendik... Hep de güvenmeye devam edeceğiz.

Şeffaflık için harcamaları açıklıyoruz:

Pankart ve Dövizler: 7,000 TL

Ses/sahne, ışık, ekran: 25,000 TL

Jeneratör: 2,000 TL

Güvenlik Yelekleri: 1,500 TL

Sosyal Medya Tanıtımları: 1,000 TL

#müdahaledeğilirade

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