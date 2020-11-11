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‘Demokrasi ve İrade Yürüyüşü’ Rum basınında

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Lefkoşa’da dün akşam gerçekleştirilen “Demokrasi ve İrade Yürüyüşü” bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.
‘Demokrasi ve İrade Yürüyüşü’ Rum basınında

Fileleftheros gazetesi “İşgal Bölgelerinde Demokrasi ve İrade Yürüyüşü” başlıklı haberinde, Kıbrıslı Türklerin dün akşam saat 18.00’de düzenlediği yürüyüşe 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, CTP Başkanı Tufan Erhürman, TDP Başkanı Cemal Özyiğit, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı diğer siyasilerin de katıldığını yazdı.

Gazete, AKEL’in de yürüyüşle ilgili açıklama yaparak, Kıbrıslı Türklerin “Demokrasi ve İrade Yürüyüşü” adıyla gerçekleştirdikleri eyleme destek verdiğini kaydederken, Kıbrıslıların iç meselelerine üçüncü ülkelerin müdahalesi olmaksızın, kendi başına, özgür ve demokratik şekilde karar vermeleri yönünde ortak mücadele vurgusu yaptığını yazdı. AKEL ayrıca, Kıbrıs’ı ve iki halkı yeniden birleştirecek federal çözüm hedefiyle birlikte mücadele edilmesi gerektiğine işaret etti.

Haber, Alithia’da “Kıbrıslı Türkler Yine Yollarda”, Haravgi’de “Ankara Elini Üzerimizden Çek”, Politis’te “İşgal Bölgeleri: Ankara, Elini Üzerimizden Çek” başlığıyla yer aldı.

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