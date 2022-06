Demokrasi ve Özgürlükler Bir Gün Herkese Lazım Olur

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER BİR GÜN HERKESE LAZIM OLUR

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’ın ‘Milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunduğu’ iddiasıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yapmasına izin verilmemesi, asla kabul edilebilir bir tutum değildir. Demokrasi ve insan haklarıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu uygulamayı, hangi görüşten olursa olsun Kıbrıslı Türkler kabul etmemektedir. İnsanların siyasi görüşüne göre sınıflandırılmasına, toplumun bilerek bölünmesine ve her türlü özgürlüğe engel konulmasına Kıbrıs Türk halkı alışkın değildir.



Kıbrıs Türk halkı için insan hakları, demokrasi, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü değerleri vazgeçilmezdir. Herkes bu değerlere saygı göstermek zorundadır. Kıbrıs Türk halkı bugüne kadar, antidemokratik ve insan haklarını yok sayan her konunun karşısında durarak var olmuştur. Kıbrıs Türk halkı, bundan sonra da her koşulda var olmaya devam edecek, özgürlüklerinden ve demokrasiden vaz geçmeyecektir.



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) olarak antidemokratik bu zihniyetin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgular, Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’a dayanışmamızı iletiriz.



Ülkeyi yangın yerine çevirenler, koltuklarında oturmak için her şeyi mubah görenler, her zaman olduğu gibi susmaya devam etmektedir. Toplum vicdanında kapanmayacak yaralar açanlara en güzel cevabı, Kıbrıs Türk halkı günü gelince verecektir. Oturduğu makamın ciddiyetinin farkında olmayan Ersin Tatar ve gayrı meşru hükümet, Kıbrıs Türk halkının gailesini çekmemekte ve söz konusu durumu da her alanda ispatlamaktadır. CTP olarak bir kez daha soruyoruz:



Konuşulan ‘yasaklılar listesi’ içerisinde başka hangi yurttaşlarımızın ismi vardır?

Bu soruları yanıtlaması gerekenler bugün sussa da unutulmaması gereken bir şey vardır;

Demokrasi ve özgürlükler, bir gün onlara da lazım olacaktır!