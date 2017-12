Demokrasinin gelişmesi için farklı kültürlere ve dinlere saygı gösterilmeli

Toplumcu Demokrasi Partisi TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ni ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, farklı kültürleri düşmanlık ve çatışma değil, bir zenginlik olarak gördüklerini belirterek, demokrasinin gelişmesi için farklı kültürlere ve dinlere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Her kültürün kendine has özelliği ve güzelliği olduğunu belirten İdris, "TDP olarak halkların kardeşliğine inanırken, farklı kültürleri de zenginlik olarak görmekteyiz ve dili, dini, rengi, kökeni ne olursa olsun, her rengi kucaklayarak birlikte mutlu bir ülke yaratacağız" dedi.

TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Samimi ve dostane bir atmosferde gerçekleştirilen sohbet toplantısında TDP'nin katılımcı siyaseti anlatılıp, sorulara cevaplar verildi, özellikle Alevilerin yaşadığı sıkıntılar konuşularak,sorunların çözümüne yönelik fikirler tartışıldı.

TDP Genel Sekreteri ve milletvekili adayı İdris, laikliğe ve demokrasiye inanan insanlar olan Alevilerin üzerlerine düşen vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerine rağmen, bunun karşılığını devletten alamamalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Cemevi mutlaka olacak"

Ülkedeki Cemevi eksikliğinin hiçbir mazereti olamayacağını kaydeden İdris, "Birçok alana kaynak bulunurken Cemevi'ne bulamaması hem üzücü, hem de düşündürücüdür. TDP, bu eksikliği gidermekte kararlıdır, gerekeni de yapacaktır" dedi. Çok kültürlü ortamda yaşaması nedeniyle her türlü dine ve mezhebe hoşgörü ile yaklaşan Kıbrıs Türkü'nün Alevilerle de samimi ve sıcak bir ilişki olduğunu belirten İdris, "Alevi kardeşlerimizi yakın bulduğumuz gibi, kültürümüzün parçası olan Alevi kardeşlerimizle bir arada yaşamaktan da mutluyuz" dedi.

Alevilerin Kıbrıs Türkü'nün hoşgörüsüne rağmen, Kuzey Kıbrıs'ta da çeşitli mağduriyet yaşadıklarını belirten İdris, "Okullarda mecburi din dersleri ile imam hatiplerle, camilerle dayatılan Sunni İslam kültürü karşısında, verdikleri ses maalesef yeterince dikkate alınmıyor. Yaşanan mağduriyetin ortadan kalkması için çok daha fazla mücadele vereceğimizden emin olabilirsiniz. Çok kültürlülüğü bir zenginlik olarak yaşamak adına üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.

İdris konuşmasında ayrıca, Kıbrıs'ta tüm kültür ve inanışların, tarihimizde ve kültürümüzde olduğu gibi, kardeşçe ve özgürce bir arada yaşayacağı bir ortamın yaratılması dileğinde de bulundu.