Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Haber Kıbrıs Web TV’de Muazzez Gazihan’ın sorularını yanıtlayarak erken seçime yönelik açıklamalarda bulundu. Akansoy, erken seçimi “külfet” olarak nitelendirenlere sert yanıt vererek, “Demokrasinin külfeti olmaz” dedi.

“Olası kastla yargılanmalı”

Akansoy, İsias Davası ile ilgili konuştu, adaletin bir an önce sağlanması gerektiğini vurguladı. “Çocuklarımızı kaybettik, bu büyük bir acı ve tarif edilemez” diyen Akansoy, davanın olası kastla yargılanması gerektiğini belirtti. Ailelerin adalet arayışına dikkat çeken Akansoy, bu sürecin bir an önce tamamlanmasının önemini vurguladı.

“15 Aralık’ta erken seçime gidelim dedik”

Erken seçim çağrısını yineleyen Akansoy, CTP’nin erken seçim tarihini belirlediğini ve 15 Aralık’ta seçim yapılması gerektiğini dile getirdi. Hükümetin mevcut yapısıyla halka hizmet edemediğini ve UBP’nin iç sorunlarını çözmesi gerektiğini ifade eden Akansoy, “UBP, kendi içindeki problemi çözemezse bu ülkeyi yönetemiyor demektir. Eğitim, sağlık her yer dökülüyor” dedi. CTP’nin erken seçim istemini tekrarlayan Akansoy, halkın iradesinin ön plana çıkarılması gerektiğini belirtti.

“Demokrasinin külfeti olmaz”

Akansoy, demokrasiyi “külfet” olarak görenlere sert eleştirilerde bulundu. “Demokrasinin külfeti olmaz, asıl olan demokrasidir ve halkın önünü açmaktır” diyen Akansoy, ülkedeki ekonomik ve sosyal sıkıntılara dikkat çekti. Gençlerin göç etmek zorunda kaldığını belirterek, hükümetin mevcut yapısıyla ülkeyi ileriye taşıyamayacağının altını çizdi. Başkanlık sistemi tartışmalarını doğru bulmadığını da vurgulayan Akansoy, “Sistem değişikliği bize hiçbir şey kazandırmaz.” dedi.

“CTP geri adım atmayacak”

Akansoy, CTP’nin hamlelerine devam edeceğini ve geri adım atmayacağını belirtti. “Bu seçimin yenilenmesi gerekiyor. Kimse bizi UBP’nin oyununa ortak etmeye kalkmasın” diyen Akansoy, UBP’nin erken seçim tarihi konusunda anlaşması durumunda, geçici bir Meclis Başkanı seçilmesi noktasında uzlaşı sağlayabileceklerini söyledi.

“Kıbrıs sorunu BM zemininde çözülmeli”

Kıbrıs sorunuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Akansoy, BM parametrelerinden uzaklaşmanın doğru olmadığını belirtti. Kıbrıs’ın uluslararası kabuller dikkate alınarak bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğine işaret eden Asım Akansoy, Ersin Tatar’ın çeşitli tezler ortaya koyduğunu ancak söz konusu tezlerin geçerlilik ve hayat bulmadığının ciddi şekilde ortaya çıktığını kaydetti. Akansoy, “Geçiş kapılarının açılması konusu gibi konuların konuşulması önemlidir. Yeni bir cumhurbaşkanının seçilmesi, süreci güçlü kılar ve daha sağlam temellere oturtur. Tufan Erhürman’ın cumhurbaşkanlığı konusunu adım adım ileriye götüreceğiz. Bu da sadece CTP’nin konusu değildir” diye ekledi.