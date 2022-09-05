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Demokrat Parti Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği Adaylık Başvurusu Yapacaklara Dikkat

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Demokrat Parti Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği Adaylık Başvurusu Yapacaklara Dikkat
Demokrat Parti Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği Adaylık Başvurusu Yapacaklara Dikkat

ADAYLIK BAŞVURU DUYURUSU

 

DEMOKRAT PARTİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ ADAYLIK BAŞVURUSU

 

 

 


 

 

27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel kuruluş organları seçiminde, Belediyelerin birleştirilmesine ilişkin (Özel) yasa tahtında belirlenen 18 belediye için Demokrat Parti’den aday olmak isteyenlerin, aşağıda belirtilen evraklarla birlikte 13 Eylül 2022 Salı günü saat 16:00’a kadar, aday olmak istenen Belediyenin bağlı bulunduğu İlçe Başkanlığı’na veya Parti Genel Merkezine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

 

Gerekli Evraklar;

 

  1. Kimlik Kartı Sureti
  2. Kısa Özgeçmişi
  3. Adli Sicil Belgesi
  4. Askerlik Terhis Belgesi (Erkekler için)
  5. Daimi ikametin en az 3 yıldan beri K.K.T.C de olduğuna dair Muhtar Belgesi

 

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