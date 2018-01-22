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Demokrat Parti devam dedi

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Demokrat Parti devam dedi
Demokrat Parti, 4’lü koalisyon görüşmelerinin devamına karar verdi.

Bu akşam toplanan DP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı az önce sona erdi.

Alınan karar ise 4’lü koalisyon görüşmelerine devam edilmesi yönünde oldu. DP Genel Başkanı Serdar Denktaş  ise koalisyon görüşmelerinde tam yetkilendirildi.

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