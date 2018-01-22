Demokrat Parti devam dedi

Bu akşam toplanan DP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı az önce sona erdi.
Alınan karar ise 4’lü koalisyon görüşmelerine devam edilmesi yönünde oldu. DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ise koalisyon görüşmelerinde tam yetkilendirildi.
Bu akşam toplanan DP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı az önce sona erdi.
Alınan karar ise 4’lü koalisyon görüşmelerine devam edilmesi yönünde oldu. DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ise koalisyon görüşmelerinde tam yetkilendirildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.