DEMOKRAT PARTİ, DUMLUPINAR ÖRGÜTÜNÜ AÇTI

Demokrat Parti (DP) Dumlupınar örgütü açıldı. Önceki akşam gerçekleşen açılış törenine Genel Başkan Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra, parti yetkilileri, bölge halkı ve partili gençler katıldı.

Dumlupınar Örgüt Başkanlığı’na getirilen genç iş insanı Turgut Sonap, Kadın Kolları Damla Ozhuy ve Gençlik Kolları Umut Artungal, bu göreve geldikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, el birliği içerisinde DP'yi hak ettiği noktaya taşıyacaklarının mesajını verdiler.

Açılışta konuşan Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, her zaman gençlere siyaset yapma imkanı ve fırsatı sunduklarını ifade etti.

"Gençleri Demokrat Parti'nin fikirlerini ve siyasi duruşunu kitlelere taşıyabilecek en önemli unsur olarak görmekteyiz" diyen Ataoğlu, gençlerin önemine vurgu yaptı.

Gençlerin siyasetten soğutulduğunu, buna rağmen Demokrat Parti’nin her geçen gün gençlerle büyümeye devam ettiğini kaydeden Ataoğlu, bunun DP'nin yıllardır sürdürdüğü gerçekçi politikaların anlaşılmaya başlanmış olmasının sonucu olduğunu ifade etti.