  • BIST 1.608,540
  • Altın 567,71
  • Dolar 9,6800
  • Euro 11,2254
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

DEMOKRAT PARTİ, DUMLUPINAR ÖRGÜTÜNÜ AÇTI

» »
Demokrat Parti (DP) Dumlupınar örgütü açıldı. Önceki akşam gerçekleşen açılış törenine Genel Başkan Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra, parti yetkilileri, bölge halkı ve partili gençler katıldı.
DEMOKRAT PARTİ, DUMLUPINAR ÖRGÜTÜNÜ AÇTI

Demokrat Parti (DP) Dumlupınar örgütü açıldı. Önceki akşam gerçekleşen açılış törenine Genel Başkan Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra, parti yetkilileri, bölge halkı ve partili gençler katıldı.

demokrat-parti-dumlupinar-orgutu-acilisi-4.jpeg

 

Dumlupınar Örgüt Başkanlığı’na getirilen genç iş insanı Turgut Sonap, Kadın Kolları Damla Ozhuy ve Gençlik Kolları Umut Artungal, bu göreve geldikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, el birliği içerisinde DP'yi hak ettiği noktaya taşıyacaklarının mesajını verdiler.

demokrat-parti-dumlupinar-orgutu-acilisi-1.jpeg

Açılışta konuşan Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, her zaman gençlere siyaset yapma imkanı ve fırsatı sunduklarını ifade etti.

 

"Gençleri Demokrat Parti'nin fikirlerini ve siyasi duruşunu kitlelere taşıyabilecek en önemli unsur olarak görmekteyiz" diyen Ataoğlu, gençlerin önemine vurgu yaptı.

 

Gençlerin siyasetten soğutulduğunu, buna rağmen Demokrat Parti’nin her geçen gün gençlerle büyümeye devam ettiğini kaydeden Ataoğlu, bunun DP'nin yıllardır sürdürdüğü gerçekçi politikaların anlaşılmaya başlanmış olmasının sonucu olduğunu ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR08 Kasım 2021 Pazartesi 18:49
  • CUMHURBAŞKANI TATAR, “5. ULUSLARARASI DOĞAL KAYNAKLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ” KONULU ÇEVRİM İÇİ KONFERANSTA KONUŞTU08 Kasım 2021 Pazartesi 18:46
  • GÜZELYURT’TA BAZI BÖLGELERE 4 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK08 Kasım 2021 Pazartesi 18:43
  • Hukukçular, YHD çatısı altında toplanıyor08 Kasım 2021 Pazartesi 18:39
  • UKÜ Arena’da Cumhuriyet Kupası Heyecanı08 Kasım 2021 Pazartesi 18:30
  • PGM İTFAİYE: “ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER FELAKETİ ÖNLER”08 Kasım 2021 Pazartesi 18:15
  • 5 milyon TL’lik uyuşturucu soruşturmasında 4 kişi aranıyor08 Kasım 2021 Pazartesi 18:10
  • Bir haftada 66 trafik kazası meydana geldi08 Kasım 2021 Pazartesi 17:29
  • Ülke genelinde son bir haftada 12 yangın çıktı08 Kasım 2021 Pazartesi 17:28
  • Hasipoğlu: Güçlü bir şekilde gelip, ülkemizin önünü açmak istiyoruz08 Kasım 2021 Pazartesi 17:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti