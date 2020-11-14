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Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu 15 Kasım mesajı yayınladı

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Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu 15 Kasım mesajı yayınladı
Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu 15 Kasım mesajı yayınladı

Kıbrıs Türk halkının yıllarca süren bağımsızlık mücadelesi sonucunda, Anavatan Türkiye ve Rauf Raif Denktaş önderliğinde kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’inci yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.

Gettolara sıkıştırılmış ve Rum tedhişine maruz bırakılmış bir toplumdan, egemen bir halk noktasına geldiğimiz 15 Kasım 1983, Kıbrıs Türkü'nün 20 Temmuz 1974'ten sonraki ikinci doğuşunu temsil etmektedir.

 KKTC, bugün ‘Bağımsız ve Egemen’ bir devlet olmuş, varoluş çabaları ile her geçen gün daha da ileriye bakmaktadır.

Bizler de, Cumhuriyetimizin sağladığı kazanımlar ve Anavatan Türkiye'nin desteği ile Devletimizi daha da yüksek seviyelere eriştirmek ve bayrağımızı sonsuza dek dalgalandırmaya devam etmek amacı ve  bilinciyle çalışmaktayız.

KKTC’yi ilelebet korumak, kollamak, güçlendirmek ve geliştirmek için elimizden geleni yapacağız.

KKTC VARDIR VE VAR OLMAYA DEVAM EDECEKTİR.

Bu noktada Kıbrıs Türk halkının bugünlere taşınmasında bizlere liderlik eden başta devletimizin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ve mücadele arkadaşlarının yanında, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm gazilere ve destekleri ile her daim bizlere güç veren Anavatan Türkiye’ye minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum.           

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