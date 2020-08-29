Demokrat Parti Genel Başkani Fikri Ataoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayarmı Mesajı

Özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin ‘sonsuza dek sönmemek’ üzere yakıldığı büyük bir zaferin tam 98’inci yılı. Bugün Türkiye tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan ‘30 Ağustos Zaferi’.

Özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin ‘sonsuza dek sönmemek’ üzere yakıldığı büyük bir zaferin tam 98’inci yılı. Bugün Türkiye tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan ‘30 Ağustos Zaferi’.

Türk ulusunun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı, Büyük Taarruz Zaferinin 98. yıldönümünde, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde, ay yıldızlı bayrak altında özgürce yaşamak adına canları pahasına, mücadele eden başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere zaferi Türk ulusuna armağan eden, İstiklal mücadelesinin kahramanlarını, gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

YİNE YUNAN KIŞKIRTMASI

Büyük Türkiye’nin ‘müjdeli haber’ ile kutladığı Karadeniz'de doğal gaz keşfi sonrası, Akdeniz’de yaşanan Yunan tacizlerini ve kışkırtmalarını ‘30 Ağustos’ haftasında üzülerek izliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin emin adımlarla yürüdüğü bu süreçte, yine aynı ruhla mücadelesini sürdürerek Akdeniz’de büyük bir zafer kazanacağından eminiz. KKTC, Türkiye’nin yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir.