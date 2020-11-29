Demokrat Parti Girne’de 300 kişinin partiye katıldığını duyurdu.

Demokrat Parti (DP) Girne’de dün akşam düzenlenen etkinlikle 300 kişinin partiye katıldığını duyurdu.

DP basın bürosunun açıklamasına göre, Genel Başkan Fikri Ataoğlu’nun “birlik ve beraberlik” çağrısının ardından dün akşam partiye katılanlar için Oscar Otel’de bir organizasyon düzenlendi.

Demokrat Parti yetkilerinin de katılımıyla oluşan organizasyon, koronavirus önlemleri doğrultusunda gerçekleşti. Konukların girişte ateşleri ölçüldü, maske uyarısında bulunuldu.

Girne’de başlayan katılımların artarak süreceğini belirten DP Girne İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Harun Demir, “Bu katılım son değil, bundan sonra daha da artarak katılımlar olacak, en kısa zamanda partimize yine yüksek katılımlı bir organizasyon planlıyoruz” dedi.

“BUGÜN SİZLERLE BİRLİKTEYİZ, YARIN SİZLERLE BİRLİKTE GELENLERE KUCAĞIMIZI AÇACAĞIZ”

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu konuşmasında, özverili çalışmalarından dolayı herkese teşekkür etti.

DP Girne İlçe Başkanlığı’nın “Bütün siyasi partilere baktığımızda bize en yakın, kucaklayıcı, samimi ve içten olan, ayrıştırıcı hareketler içerisinde olmayan parti Demokrat Parti’dir” açıklamasını anımsatan Ataoğlu, Girne örgütünün yaptığı katkıları partililerle paylaştı.

“Yapılan çalışmalar sonucunda başarıyı hep birlikte elde edeceğiz” diyen Ataoğlu, “Demokrat Parti dışındaki diğer parti içlerindeki kavgalara ve huzursuzluklara baktığımızda, bunlardan huzursuzluk duyan kardeşlerimizin adresi Demokrat Parti olmuştur. Çünkü bizim işimiz kavga değil, gönül işi... Ne mutlu bize ki, bu süre içerisinde Demokrat Parti olarak kurulduğu günden bu güne kadar yapmış olduğu hareketlerde toplumunu, insanını ve gencini düşünerek hareket etmiştir” ifadelerini kullandı.

Pandemi dönemindeki gelişmeleri anımsatan Ataoğlu “pandeminin başladığı ilk günlerde Demokrat Parti olarak insanımız, memleketimiz ve gençlerimiz gailesiyle, oluşturmuş olduğumuz ekiplerle çalışmalarımızı sürdürdük, önerilerimiz ilgili bakanlıklara ilettik” açıklamasını yaptı.

Ataoğlu konuşmasında, “birlik ve beraberlik düşüncesiyle, bugün ve bugünden sonra atacağımız adımlarda Anavatan Türkiye ile birlikte ve dirsek teması içerisinde olmamız gerektiğinin bilinci içerisinde hareket edeceğiz” dedi.

Ataoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu bir güven meselesi. Doğru işler yapıyoruz ki; bizimle yol yürümek isteyenlerin sayısı artıyor. Demokrat Parti, kolları geniş, güzel bir aile, bu güzel ailenin içerinde yer alan herkes partimize sahip çıkıyor. Bugün sizlerle birlikteyiz, yarın sizlerle birlikte gelenlere kucağımızı açacağız. Bu doğrultuda Demokrat Parti’nin önümüzdeki süreçte ne kadar büyüyeceğini hep birlikte göreceğiz.”