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Demokrat Parti kurultayında Fikri Ataoğlu yeniden başkan seçildi

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Demokrat Parti kurultayında Fikri Ataoğlu yeniden başkan seçildi.
Demokrat Parti kurultayında Fikri Ataoğlu yeniden başkan seçildi

Demokrat Parti kurultayında Fikri Ataoğlu yeniden başkan seçildi.

Kurutayda saat 21.00'de sona eren oy verme işleminin ardından oy sayımına geçildi. Sayımın ardından Fikri Ataoğlu'nun 1586 oyla yeniden başkan seçildiği açıklandı. Genel Başkan adayı Ali Tunçtaşlı ise 522 oyda kaldı. Kullanılan 2135 oyun 27'si ise geçersiz sayıldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından tebrikleri kabul eden Fikri Ataoğlu, teşekkür konuşması için yen,den kürsüye çıktı. Demokrat Parti kurultayında demokarsi şöleni yaşandığını söyleyen Ataoğlu, uzun aradan sonra ilk kez böyle geniş katılımlı bir kurultay yaşadıklarını belirterek yerel seçimlere güçlü bir şekilde gireceklerini belirtti.

Kurultayda yaşanan tartışmalara rağmen Demokrat Partililerin yine kendi içlerinde kucaklaşacaklarını kaydeden Ataoğlu, hükümette de bundan sonraki süreçte de ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ataoğlu'nun daveti üzerine kürsüye çıkan Ali Tunçtaşlı da, Ataoğlu'nun tebrik etti. Yarışı Ataoğlu'nun kazandığını kaydeden Tunçtaşlı, Demokrat Parti için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

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