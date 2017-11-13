Demokrat Parti Lefkoşa adayları belli oldu, Arabacıoğlu siyaset veda ediyor

Erken genel seçim tarihi yaklaşırken, siyasi partilerde aday belirleme süreçleri devam ediyor. Demokrat Parti (DP)’nin Lefkoşa aday adayları belli oldu. Tüm ilçeler için Demokrat Parti’de aday adaylığı başvurularının yarın tamamlanması beklenirken, Lefkoşa aday adayları arasında deneyimli siyasetçi Mustafa Arabacıoğlu’nun listede olmaması ise dikkat çekti.
DP’nin Lefkoşa aday adayları şu şekilde sıralandı:
Serdar R. Denktaş
Azmiye Yınal
Ali Tunçtaşlı
Eda Çelik Yıldırım
Hasan Tosunoğlu
Hüseyin Akcan
İpek Kabidan
Dr. Mert Taşkın
Mehmet Burçaklı
Nihal Sofu
Nevzat Nevzat
Okyay Sadıkoğlu
Servet Dinççetin
Şevket Şenbülbül
Tigin Kişmir
Tankut Rıfkı
Türker Yiğitcan
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