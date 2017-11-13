 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.949
  • Altın 158,490
  • Dolar 3,8578
  • Euro 4,4970
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMerkezi Cezaevi’ndeki grev sona erdi

Demokrat Parti Lefkoşa adayları belli oldu, Arabacıoğlu siyaset veda ediyor

» »
Demokrat Parti Lefkoşa adayları belli oldu, Arabacıoğlu siyaset veda ediyor
Demokrat Parti Lefkoşa adayları belli oldu

Erken genel seçim tarihi yaklaşırken, siyasi partilerde aday belirleme süreçleri devam ediyor. Demokrat Parti (DP)’nin Lefkoşa aday adayları belli oldu. Tüm ilçeler için Demokrat Parti’de aday adaylığı başvurularının yarın tamamlanması beklenirken, Lefkoşa aday adayları arasında deneyimli siyasetçi Mustafa Arabacıoğlu’nun listede olmaması ise dikkat çekti. 

DP’nin Lefkoşa aday adayları şu şekilde sıralandı:

Serdar R. Denktaş

Azmiye Yınal

Ali Tunçtaşlı

Eda Çelik Yıldırım

Hasan Tosunoğlu

Hüseyin Akcan

İpek Kabidan

Dr. Mert Taşkın

Mehmet Burçaklı

Nihal Sofu

Nevzat Nevzat

Okyay Sadıkoğlu

Servet Dinççetin

Şevket Şenbülbül

Tigin Kişmir

Tankut Rıfkı

Türker Yiğitcan

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “TC’den öğretmen dayatmasını protesto eylemi” yapıldı09 Kasım 2017 Perşembe 13:25
  • Merkezi Cezaevi’nde tam gün grev09 Kasım 2017 Perşembe 13:22
  • “Metehan’da 340 dönümden fazla alan doğal park olacak”08 Kasım 2017 Çarşamba 13:46
  • LTB 68 iş yerini denetledi08 Kasım 2017 Çarşamba 13:17
  • Lefkoşa’ya “doğa, kültür ve spor parkı” yapılacak07 Kasım 2017 Salı 17:33
  • LTB’den 11 işletmeye 'Beyaz Yasemin' belgesi07 Kasım 2017 Salı 13:37
  • Harmancı'nın en mutlu günü, Hoşgeldin Musti bebek07 Kasım 2017 Salı 08:53
  • Maronitler dönüyor05 Kasım 2017 Pazar 11:14
  • Kanalizasyon sistemi bakım ve idamesi semineri düzenlendi03 Kasım 2017 Cuma 15:57
  • Metehan Sınır Kapısı’nda 353 kg donmuş et ele geçirildi02 Kasım 2017 Perşembe 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti