Demokrat Parti: Muhalefet mevcut sorunları fırsata çevirmeye çalışıyor

Demokrat Parti, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı seçimlerinde yaşananların ardından erken seçim çağrılarına yanıt vererek, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumun erken seçimlere uygun olmadığını vurguladı.

Yapılan açıklamada, ana muhalefetin mevcut sorunları fırsata çevirmeye çalışmasının toplumsal sorunlardan ve önceliklerden kopuk olduğunu belirtti.

Partiden yapılan açıklamada, "Şu an ihtiyacımız olan, iktidarı ile muhalefeti ile ülke sorunlarına çözüm üretmektir. Özellikle ekonomide yaşanan daralmanın ve hayat pahalılığının önüne geçecek formüllerin Meclis'te tartışılarak birlikte bulunması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Meclisi’nin, toplumsal sorunların demokratik teamüller çerçevesinde tartışıldığı ve çözümler üretildiği en önemli kurum olduğunu vurgulayan Demokrat Parti, meclisin kilitlenmesinin ve çalışmalarının engellenmesinin ülkenin temsiliyetine ve demokrasiye aykırı bir duruş olduğunu ifade etti.

Parti, tüm siyasi partileri sağduyu ve ortak akılla hareket etmeye davet etti.

Demokrat Parti, ülkenin ekonomik yapısının bir erken seçimi kaldıramayacak durumda olduğunu göz önünde bulundurarak, toplumsal sorunların giderilmesi adına çalışmaların bir an önce başlatılmasını talep etti.