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Demokrat Parti’den aşure etkinliği

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Bu yıl Ağustos ayına tekabül eden Muharrem ayı, 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başladı. Muharrem ayı dolayısıyla Demokrat Parti Kadın Örgütü ‘Aşure Günü’ etkinliği düzenledi.
Demokrat Parti’den aşure etkinliği

Bu yıl Ağustos ayına tekabül eden Muharrem ayı, 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başladı. Muharrem ayı dolayısıyla Demokrat Parti Kadın Örgütü ‘Aşure Günü’ etkinliği düzenledi.

6 ilçede eş zamanlı düzenlenen gelenekselleşmiş etkinlikte, Demokrat Parti Kadın Örgütleri ve yetkilileri halka aşure ikram etti.

Demokrat Parti Kadın Örgütü tarafından organize edilen aşure dağıtımını halk büyük bir mutlulukla karşıladı.

DP Kadın Örgütü Başkanı Mehtap Özdemirağ, etkinlikte, “Muharrem Ayı’nda birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek amacıyla halkımızla bir araya gelerek onlara aşure ikram ettik. Aynı zamanda bu tarz etkinliklerle birlikte halkımızla bir araya gelerek onların duyguları, düşüncelerini, isteklerini, dertlerini dinleyip çare bulmayı amaçlıyoruz. Aşure; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın simgesidir. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” açıklaması yaptı.          

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