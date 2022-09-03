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Demokrat Parti’nin 12’nci Olağan Kurultayı bugün yapılıyor

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Demokrat Parti’nin 12’nci Olağan Kurultayı bugün gerçekleştiriliyor…
Demokrat Parti’nin 12’nci Olağan Kurultayı bugün yapılıyor

Kurultay da genel başkan ve parti meclisi üyeliği için seçim yapılacak.

Kurultay da Genel Başkanlık için yeniden aday olan DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ali Tunçtaşlı yarışacak.

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