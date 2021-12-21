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Demokrat Parti’ye katılımlar sürüyor... Dr. Remzi Gardiyanoğlu, DP’de...

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Demokrat Parti’ye katılımlar sürüyor... Dr. Remzi Gardiyanoğlu, DP’de...
Demokrat Parti’ye katılımlar sürüyor... Dr. Remzi Gardiyanoğlu, DP’de...

Demokrat Parti’ye katılımlar sürüyor... Dr. Remzi Gardiyanoğlu, DP’de...

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı ve ülkenin tanınmış doktorlarından Remzi Gardiyanoğlu, Demokrat Parti’de. Dr. Remzi Gardiyanoğlu’na DP rozeti, Genel Başkan Fikri Ataoğlu tarafından, DP Lefkoşa ilçe binasında gerçekleştirilen törenle takıldı.

Dr. Remzi Gardiyanoğlu törende yaptığı konuşmasında, “Yenilenen ve her geçen gün daha da büyüyen DP saflarında yer almaktan büyük bir onur duyuyorum” diyerek, özellikle ülkenin sağlık politikalarının ve sağlık alt yapısının güçlendirilmesinde DP çatısı altında mücadele vereceğini ifade etti. “Pandemi ile birlikte ülkenin özellikle sağlık politikaları ile sağlık alt yapısının ne denli yetersiz olduğunu hepimiz gördük. Ülkemizin sürdürülebilir bir sağlık politikası ile sağlık alt yapısına kavuşturulabilmesi için benim ve benim gibi bilim insanlarının daha çok değer bulacağına inandığım DP çatısı altında, ülkeme hizmet etme kararı almaktan mütluluk duyuyorum” diyen Dr. Gardiyanoğlu, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’na da, parti içerisinde böylesi bir ortam yarattığından dolayı teşekkür etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da katılım töreninde yaptığı konuşmasında, ülkenin değerli bilin insanından biri olan Dr. Remzi Gardiyanoğlu’nun DP ailesine katılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ataoğlu, “Demokrat Parti’nin temel aldığı ülke sorunların başında hiç kuşku yok ki sağlık gelmektedir. Ülkemizin değerli doktorlarından Dr. Remzi Gardiyanoğlu’nun değerli katkıları ile, ülkemizin sağlık politikalarında ve alt yapısında, sürdürülebilir bir yapıyı oluşturmak için kolları sıvıyoruz” dedi. “DP’nin artık bir kitle partisi haline geldiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Bunun da gerek katılımlar gerekse de parti içi kadrolarının güçlendirilmesi çalışmaları ile de destekliyoruz. Böylesi değerli bir katılımla, DP artık ekonomi, eğitim kültür sanat konularının ardından sağlık alanında da söz sahibi, irade sahibi bir parti konumuna gelmiştir” ifadelerini kullanan Ataoğlu, Dr. Remzi Gardiyanoğlu’nun seçim sürecinde DP Genel Başkanlığı Sağlık Danışmanlığı görevinde bulunacağını, sonrasında da Parti Yönetim kadrolarında yer alacağını belirtti. Ataoğlu, Dr. Remiz gardiyanoğlu’na katılımı ile DP’nin gücüne güç kattığını yineleyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

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