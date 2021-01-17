Demokrat Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, DP Girne İlçe Başkanlığı’nın organizasyonu çerçevesinde önceki akşam Oscar Otel’de yapılan etkinlikte 100 kişinin partiye katıldığı bildirildi. Açıklamaya göre, etkinlikte konuşma yapan DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Demokrat Parti dışındaki diğer parti içlerindeki kavgalara ve huzursuzluklara baktığımızda, bunlardan huzursuzluk duyan kardeşlerimizin adresi Demokrat Parti olmuştur. Çünkü bizim işimiz kavga değil, gönül işi” diye konuştu

Demokrat Parti Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti ile aynı yolu yürümek isteyenlerin sayısının arttığını ifade ederek, “Demokrat Parti ayrının gayrının olmadığı, herkese kucağını sonuna kadar açan bir partidir” dedi.