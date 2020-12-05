Demokrat Parti’ye yeni katılımlar yapıldı

Demokrat Parti’de Genel Başkan Fikri Ataoğlu’nun ‘Birlik ve Beraberlik’ çağrısı, Gazimağusa ilçesinde de hareteklilik yaşattı.

Demokrat Parti Gazimağusa İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen üye katılım programında DP’ye yeni katılımlar gerçekleşti.

Demokrat Parti Gazimağusa İlçe Başkanlığı, “Ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs pandemisi nedeniyle katılımlarımız ‘önce insanımız, insan sağlığımız’ düşüncesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında peyder pey gerçekleşecek.” açıklamasını yaptı.

ATAOĞLU: “HOŞGELDİNİZ”

Üye katılım programında konuşma yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “Partimize yeni üye olan, bize güç veren, ailemizin birer ferdi olma konusunda karar veren, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz aramızda onlara teşekkür ediyor, hoşgeldiniz diliyorum” dedi.

Ülkenin içinde bulunduğu zor döneme değinen Ataoğlu; “Ülkemiz koronavirüs ile birlikte bir takım zorluklardan geçiyor, hep birlikte Demokrat Parti olarak bu zor günleri üstesinden gelmek için, ‘Elimizi taşın altına, koyma ve hatta çekmeme’ tutumu aldık. Bu tutumun getireceği bedelleri ödemek konusunda bir an bile teredddüt etmedik. Vatandaşımız bizlerden hizmet bekliyor düşüncesiyle, her oluşacak hükümet modeline, bu modelin içinde olsak da olmasakta ‘gailemiz memleketimiz, insanımız’ diyerek destek verme konusunda hemfikir olduk” dedi.

“AİLEMİZ HER GEÇEN GÜN ARTARAK BÜYÜYOR”

Demokrat Parti’ye katılımların artarak devam ettiğini açıklayan Ataoğlu; “Herkes çok iyi biliyor ki partimiz ilerliyor. Bugün, ailemize güç katmak için bizlerle bulunanlar var. Ailemiz her geçen gün artarak büyüyor. Doğru işler yapıyoruz ki; bizimle yol yürümek isteyenlerin sayısı artıyor” dedi.