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'DEMOKRATİK, LAİK, BİLİMSEL EĞİTİM'

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'DEMOKRATİK, LAİK, BİLİMSEL EĞİTİM'
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, dün sabah Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni ziyaret  ederek incelemelerde bulundu, öğrenci ve öğretmenlerle görüşerek, yetkililerden bilgi aldı...

Tüm ülkede olduğu gibi, Hala Sultan İlahiyat Koleji'nde de demokratik, laik, bilimsel eğitim ve öğrencilerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için elbirliği ile çalışmalarını daha da yoğunlaştıracaklarını belirten Özyiğit, okulda yaşanan sıkıntıların aşılması ve öğrencilerin mutlu, huzurlu ve kaliteli bir ortamda eğitim görmesi adına ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı ve “ Bu toprakların yarınları bizim sorumluluğumuzdadır” dedi.

“SORUNLARI TESPİT EDİP SONLANDIRACAĞIZ”
Bakan Özyiğit, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin uzun bir süredir kendi haline bırakıldığını, okuldaki bazı gelişmelerin görmezden gelindiğini, bu durumun da idari kadro, eğitimciler ile öğrencileri çeşitli sorunlarla karşı karşıya bıraktığını gözlemlediklerini belirterek, "Buradaki sorunları tespit ederek sonlandırmak ve en kısa zamanda burayı herkesin huzurlu bir şekilde eğitim faaliyetlerini sürdüreceği bir eğitim yuvası haline getirmek için aranızdayım" dedi.

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