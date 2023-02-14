Demokratik Seferberlik Partisi, 11 Mart’ta seçime gidecek

Alithia gazetesi, Demokratik Seferberlik Partisi’nin (DİSİ), yeni başkanını seçmek üzere 11 Mart’ta seçime gideceğini yazdı.

Gazete, DİSİ Politbüro’nun dün, 11 Mart’taki seçimle ilgili prosedürel konuları ele almak maksadıyla toplandığını ve her ne kadar 11 Mart’ta seçim yapılmasına karşı çıkanlar olsa da, seçimin bu tarihte yapılmasının kararlaştırıldığını yazdı.

Gazete, 6-7 Mayıs tarihlerinde de DİSİ’nin olağan kongresinin yapılacağını ve başkan dışındaki üyelerin seçileceğini kaydetti.

Haberde, seçim tarihiyle ilgili kararın, aralarında İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos ve Başkanlık Ofisi Müdürü Petros Dimitriu’nun bulunduğu Politbüro’nun 5 üyesi tarafından reddedildiği belirtildi.

Gazete, DİSİ Başkanlığı için Parti Sözcüsü Dimitris Dimitriu ile Yorgos Pamboridis’in adaylığını koyma ihtimali bulunduğunu yazdı.