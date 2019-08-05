  • BIST 99.861
  • Altın 260,309
  • Dolar 5,5542
  • Euro 6,1794
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Demokratlar: Saldırgan Trump’ın ırkçılığından cesaret aldı

» »
Teksas ve Ohio’da 29 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılarla sarsılan ABD’de ulusal yas ilan edildi. Eleştiri oklarının yöneldiği ABD Başkanı Trump, söylemleriyle “ırkçıları cesaretlendirmekle” suçlanıyor.
Demokratlar: Saldırgan Trump’ın ırkçılığından cesaret aldı

Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump’ı söylemleriyle ırkçılığı körüklemek, ırkçı silahlı saldırganları cesaretlendiren nefret ortamını yaratmakla suçluyor.

13 saat arayla, 29 kişinin öldüğü Teksas’ın El Paso ve Ohio’nın Dayton kentindeki saldırılar sonrasında Demokratlar, art arda yaptıkları açıklamalarda eleştiri oklarını Başkan Trump’a yöneltti. 

Trump’a ırkçılık suçlaması

20 kişiyi öldüren, 26 kişiyi de yaralayan Teksas saldırganının, saldırı öncesinde bir internet formunda Başkan Trump’ın göç karşıtı açıklamalarına atıf yaptığı iddiası konusunda açıklama yapan Demokratların başkan adaylarından senatör Bernie Sanders, Twitter üzerinden Trump’a şu çağrıyı yaptı:

“Sayın Başkan ırkçı, nefret dolu ve göç karşıtı söyleminize son verin. Kullandığınız dil, radikalleri cesaretlendiren bir iklim yaratıyor.”

Sanders ayrıca CNN’e yaptığı açıklamada, “mevcut tüm kanıtlar, ırkçı, yabancı düşmanı, beyaz milliyetçilere hitap eden bir başkanımız olduğunu gösteriyor” dedi. Bernie Sanders, Trump’ın bu söylemlerinden cesaret bulan yandaşlarının eline silah aldığını da sözlerine ekledi.

Demokratların bir diğer başkan aday adayı senatör Cory Booker da Trump’ı "Korkuları, nefreti ve bağnazlığı körüklemekle” suçladı.

El Paso kentinin eski senatörlerinden Beto O’Rourke da sert çıktı. Demokratların başkan aday adaylarından O’Rourke, “Buna kimin kaynaklık ettiği ve başkanın gerçekte ne olduğu konusunda net olalım. Başkan bir ırkçıdır ve ülkede ırkçılığın yaygınlaşmasını desteklemektedir” diye konuştu.

Yas ilan eden Trump “akıl hastalığı” dedi

Silahlı saldırı kurbanlarını anmak ve saygı için ulusal yas ilan eden ABD Başkanı Donald Trump ise “ülkemizde nefrete yer yok” açıklamasını yaptı. 

Trump ayrıca silahlı saldırıların “akıl hastalığı” ile ilintili olduğunu savunarak, “Bu insanlar çok, çok ciddi bir şekilde akıl hastası” diye konuştu. 

Ağır suçlamalara hedef olan Trump’ın yayınladığı yas genelgesi uyarınca Beyaz Saray başta olmak üzere tüm kamu binaları ve yurt dışı temsilciliklerinde bayraklar 8 Ağustos gün batımına kadar yarıya indirilecek.

49886389_401.jpg

“Pişman değil

ABD polis yetkilileri, ABD-Meksika sınırında yer alan, Teksas eyaletinin El Paso kentindeki saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 21 yaşındaki “Patrick Crusius” olduğunu açıklarken, saldırı sonrasında teslim olan zanlının “yaptıklarından pişmanlık duymadığı” bilgisini paylaştı. 

ABD başsavcılığı El Paso saldırısını “terör eylemi” olarak sınıflandırırken, saldırganın cinayet suçlamasının yanı sıra “nefret suçundan” da yargılanabileceği belirtiliyor. 

Meksika: Öfkeliyiz

Bu arada Meksika hükümetinden sert bir açıklama geldi. “Meksika öfkeli” diyen Dışişleri Bakanı Marcelo Ebraro, “yabancı düşmanı barbarlık” olarak nitelendirdiği saldırıyı ABD’deki Meksikalıları hedef alan bir “terör saldırısı” olarak değerlendirdiklerini söyledi.

ABD’nin yurttaşlarının can güvenliğini korumakla yükümlü olduğuna vurgu yapan Ebraro ayrıca El Paso saldırganını yargılamak üzere iadesini de talep etmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. 

“Manifesto” iddiası 

El Paso’da 20 kişi öldüren, 26 kişiyi de yaralayan saldırganın, Yeni Zelanda’daki Christchurch saldırısında olduğu gibi saldırı niyetini 8chan adlı internet forumunda, “beyaz ırkçı bir manitfesto” başlığıyla paylaştığı iddia ediliyor.

İnternet forumuna, sunucu hizmeti veren hosting şirketi, yayınlanan manifostunun saldırgana ait olduğunun kesinleşmesi halinde 8chan adlı internet forumuna hizmet vermeyi durduracaklarını açıkladı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump: Yeni nükleer füze anlaşmasına Rusya'nın yanı sıra Çin de dahil olmalı03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:53
  • Kennedy Ailesi'nde trajediler dizisine bir yenisi eklendi: Robert F. Kennedy'nin torunu aşırı dozda uyuşturucudan öldü02 Ağustos 2019 Cuma 11:58
  • ABD'de bir Türk, Trump destekçisi olduğu için dövüldü02 Ağustos 2019 Cuma 11:20
  • ABD'de motoru arızalanan uçak, yola acil iniş yapıp kırmızı ışıkta durdu02 Ağustos 2019 Cuma 10:34
  • Trump, neden çok fazla tweet attığını açıkladı: Eğer beni tarafsız anlatmış olsalardı, Twitter’a yazmama gerek bile kalmazdı.01 Ağustos 2019 Perşembe 11:14
  • Kaliforniya’da silahlı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:27
  • Amazonlar'da 1 ayda bin kilometrekareden fazla ormanlık alan tahrip edildi29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:17
  • Trump Meksika sınırına duvarı Pentagon fonlarıyla örebilecek28 Temmuz 2019 Pazar 12:10
  • Brezilya’da polis kılığına giren soyguncular havalimanından 750 kilo altın çaldı26 Temmuz 2019 Cuma 11:35
  • Türkiye adına lobicilik yapmakla yargılanan Refikyan suçlu bulundu25 Temmuz 2019 Perşembe 10:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti