Demokratlardan Trump’ın kabinesine fren

ABD Senatosu’ndaki Demokratlar, Başkan Donald Trump’ın Adalet, Hazine ve Sağlık bakanlıklarına aday gösterdiği isimlerin oylamalarını geciktiriyor.

Demokrat senatörler, Adalet Bakanı adayı Jeff Sessions’ın adaylığına yönelik oylamayı, Senato Yargı Komitesindeki oturumu uzatarak Çarşamba gününe erteletti.

Trump’ın mültecilere ve çoğunluğu müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarına yönelik giriş yasağını eleştiren Demokratlar, oylamayı erteletmek için yaptıkları uzun konuşmalarda Sessions’ın bağımsız bir Adalet Bakanı olamayacağını savundu.

Sessions, hafta başında yaptığı açıklamada, Trump’ın Irak, İran, Suriye, Sudan, Somali, Libya ve Yemen vatandaşlarına 90 günlük giriş yasağı koyması ve genel mülteci programını 120 gün durdurmasına yönelik başkanlık kararnamesinde hiçbir rolü olmadığını belirtmişti.

Sessions’ın adaylığına yönelik oylamanın ertelenmesine neden olan uzatmalı oturum, Donald Trump’ın Adalet Bakanı Vekili Sally Yates’i ülkenin kapılarını adı geçen 7 ülkenin vatandaşlarına kapatan kararnameyi savunmayacağını açıkladığı için görevden almasından saatler sonra gerçekleşti.

Senatodaki Demokratlar, ayrıca Trump’ın Hazine Bakanı adayı Steven Mnuchin ve Sağlık Bakanı adayı Thomas Price’ın onaylanması için bugün yapılması planlanan oylamalarına katılmayarak boykot ettiler.

Cumhuriyetçiler, Mnuchin ve Price’ın adaylığının onaylanması için Senato Finansal Hizmetler Komitesinde düzenlenecek oylamaları, Demokrat üyelerin boykotu nedeniyle ertelemek zorunda kaldı.

Senatodaki Demokratların Mnuchin ve Price’a yönelik muhalefetinin ana nedeni finansal faaliyetlerine dayanıyor. Demokratlar, Price’ın sağlık ve ilaç şirketlerinin hisse senetlerine yaptığı yatırımlarda özel muamele gördüğü ve bu konuda yalan söylediği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Mnuchin’e ise Yönetim Kurulu Başkanı olduğu OneWest adlı bankanın azınlıklara ayrımcılık yaptığı ve haciz faaliyetlerinde yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle muhalefet ediliyor. Mnuchin, federal hükümetin usulsüzlük suçlamalarını kabul eden bankayı 2015’te 3,4 milyar dolarla, aldığının neredeyse iki katına satmıştı.

Senatodaki Demokratlar, ayrıca Trump’ın Hazine Bakanı adayı Steven Mnuchin ve Sağlık Bakanı adayı Thomas Price’ın onaylanması için bugün yapılması planlanan oylamalarına katılmayarak boykot ettiler.

Cumhuriyetçiler, Mnuchin ve Price’ın adaylığının onaylanması için Senato Finansal Hizmetler Komitesinde düzenlenecek oylamaları, Demokrat üyelerin boykotu nedeniyle ertelemek zorunda kaldı.

Senatodaki Demokratların Mnuchin ve Price’a yönelik muhalefetinin ana nedeni finansal faaliyetlerine dayanıyor. Demokratlar, Price’ın sağlık ve ilaç şirketlerinin hisse senetlerine yaptığı yatırımlarda özel muamele gördüğü ve bu konuda yalan söylediği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Mnuchin’e ise Yönetim Kurulu Başkanı olduğu OneWest adlı bankanın azınlıklara ayrımcılık yaptığı ve haciz faaliyetlerinde yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle muhalefet ediliyor. Mnuchin, federal hükümetin usulsüzlük suçlamalarını kabul eden bankayı 2015’te 3,4 milyar dolarla, aldığının neredeyse iki katına satmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçiler, bazı bakan adaylarının onaylanmasına izin vermeyen Demokratları, hükümetin kurulmasını geciktirmekle itham ediyor.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Demokratlar bize Adalet Bakanımızı ve kabinenin geri kalanını ne zaman verecek? Kendilerinden utanmalılar. Washington’ın çalışmaması pek tabii.” ifadelerini kullandı.