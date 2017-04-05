DEMYAK: “Mağusa şubesinde mali açık kapatıldı”

Devlet Memurları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi Ltd.’in (DEMYAK) Mağusa Şubesindeki kasa açığının kapatıldığı ve konuyla ilgili yargı sürecinin devam ettiği açıklandı.

DEMYAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavas ve Yönetim Kurulu üyeleri, bugün Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nda (Kamu-Sen) basın toplantısı düzenledi ve konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan burada yaptığı konuşmada, sorunun; kooperatifi mali sıkıntıya sokmadan kısa sayılabilecek bir sürede çözümlenmesinden memnunluk duyduklarını belirtti, sorunun çözümlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

DEMYAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavas da, yönetim kurulu adına yaptığı konuşmada, yaşanan süreci özetledi. Kooperatif Şirketler Mukayyidi’nin görevlendirdiği hakem huzurunda konunun karara bağlandığını ve tüm kasa açığının iki çalışan tarafından kapatıldığını belirten Kavas, bugün itibari ile gerek Demyak Ltd’in gerekse üyelerinin herhangi bir maddi mağduriyeti kalmadığını kaydetti.

Kavas, “Bu vesile ile yaklaşık 1 yıllık süreden beridir, yoğun ve özverili çalışmalarla kısa süre zarfında kasa açığının kapatılmasına katkı koyan; tüm Demyak Ltd. Yönetim Kurulu üyelerine ve sekreterine, Kooperatif Şirketler Mukayyidine ve Müfettişlere, Avukatımız Suna Amca’ya ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz” dedi.