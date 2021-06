Dendias Christodoulides’e Çavuşoğlu’yla görüşmesi hakkında bilgi verdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides’e, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla pazartesi günü Atina’da yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.



Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabında, “Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bir telefon görüşmesiyle Kıbrıs Dışişleri Bakanı Christodoulides’e, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla görüşmesi hakkında bilgi verdi” denildi.



Yunan diplomatik kaynaklarına göre, Kıbrıs sorunu Dendias ve Çavuşoğlu arasındaki görüşmede gündemdeki konular arasında yer aldı.

During telephone conversation, FM @NikosDendias briefed #Cyprus FM @Christodulides on his meeting with his Turkish counterpart



Σε τηλεφωνική συνομιλία, ο ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας ενημέρωσε τον Κύπριο ΥΠΕΞ Ν.Χριστοδουλίδη για την συνάντηση του με τον Τούρκο ομόλογό του pic.twitter.com/GcgZNvAaj1