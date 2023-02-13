Dendias, depremler "tamamen yıkıcı"

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, depremleri "tamamen yıkıcı" olarak değerlendirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, depremleri "tamamen yıkıcı" olarak değerlendirdi.

Dendias, depremlerden etkilenen Hatay'da, AA muhabirine konuştu.

Bölgedeki depremler için "tamamen yıkıcı" yorumunu yapan Dendias, "Türkiye ve Yunanistan, ilişkileri düzeltmek için başka bir depremi beklememeli." dedi.

Yunan Bakan Dendias, depremden etkilenen Adana'ya geçti. TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Yunanistan Dışişleri Bakanının iki ülke arasındaki gerilime rağmen Türkiye ile dayanışma göstermeyi amaçlayan ziyaretini "önemli" olarak değerlendirdi.

Çavuşoğlu, konuşmasında, "Ülkeler arasında sorunlar olabilir. Yunanistan ile bir süredir çözülmemiş sorunlarımız var. Bazen gerginlikler görüyoruz ama biz her zaman zor zamanlarda bir araya gelen iki ülke olduk." ifadelerini kullandı.

Depremler Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu dokuz ili daha vurdu.

Türkiye'de etkili olan depremleri Suriye ve Lübnan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda bölge ülkesi de hissetti.​​

Suriye'nin kuzeydeki İdlib, Lazkiye, Halep, Hama ve Rakka vilayetlerinde de 3 binden fazla kişinin depremde hayatını kaybettiği belirtiliyor.