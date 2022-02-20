Dendias İle Lavrov Kıbrıs Sorununu Görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un dün görüştükleri ve görüşmede Kıbrıs sorununu da ele aldıkları bildirildi.

Haravgi gazetesi, Lavrov’un yaptığı açıklamalarda BM kararlarına öncülük eden BM Güvenlik Konseyi Daimi üyelerinin, bu kararların hayata geçmesinde de garantör rol oynamaları gerektiğini kaydederken, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde çözülmesi gerektiğini vurguladığını yazdı.

Gazete, Dendias’ın da Kıbrıs sorunu müzakerelerinin BM kararları zemininde yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözümü için iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çerçevesinden uzaklaşılmaması gerektiğini söylediğini kaydetti.

Habere göre Dendias, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik tezinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve bu tezin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.