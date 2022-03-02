  • BIST 1.986,09
  • Altın 870.677
  • Dolar 14.1135
  • Euro 15.6583
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Denetim Esnasında Uyuşturucu Bulundu

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Denetim Esnasında Uyuşturucu Bulundu

Geçitkale’de bir kişi uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün Geçitkale’de akşam saatlerinde yapılan trafik denetimi sırasında, kontrol amaçlı durdurulan bir araçtaki bir kişinin Polis merkezine gelmesi söylendikten sonra yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 21 adet hap ile üzerinde uyuşturucu madde tartıldığına inanılan hassas teraziyi araçtan dışarıya attığı tespit edildi.

İsminin baş harfleri F.A.E.K.A.Q. olan 28 yaşındaki erkek şahıs tutuklandı.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta dün 20:00 ile bugün 01:00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Gazimağusa’da Polis tarafından denetlenen kumarhanelerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu halde kumarhanede bulunun 10 kişi tespit edildi. Gazimağusa Polis Müdürlüğü tarafından trafikte yapılan denetimde ise, 403 araç kontrol edildi, 130 araç sürücüsü hakkında trafik suçundan yasal işlem başlatıldı, bir araç ise trafikten men edildi. Ayrıca trafik denetimleri esnasında, tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edilen bir kişi de tutuklandı.

Girne’de ise trafikte 843 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 183 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 26 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta da trafikte 525 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 90 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 4 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kutlu Evren’in Huzurunda İş Birliği Protokolüne İmza Attılar02 Mart 2022 Çarşamba 17:36
  • Sucuoğlu, Manavgat Sanayici Ve İş Adamları Derneği’ni Kabul Etti02 Mart 2022 Çarşamba 17:35
  • Polis Piyasada Sahte Para Olduğu Uyarısında Bulundu02 Mart 2022 Çarşamba 17:18
  • KITSAB'ın Elektrik Zammı İle İlgili Basın Açıklaması02 Mart 2022 Çarşamba 17:12
  • TDP 13 Mart da başkanını seçecek.. Av. Mine Atlı'nın Başkanlık için tek aday olarak kurultaya gitmesi bekleniyor...02 Mart 2022 Çarşamba 16:55
  • Dikkat rüzgarın hızı 102 KM'ye kadar çıkacak!02 Mart 2022 Çarşamba 16:50
  • Erhürman: Belediyelerin batmış olmasını, belediye sayılarıyla açıklayamazsınız02 Mart 2022 Çarşamba 16:40
  • “130 Milyon Tl’lik İhaleye Çıktık… Bu Ayın Sonuna Doğru Tüm İlaçlar Gelecek”02 Mart 2022 Çarşamba 16:28
  • “Özel hayatın gizliliğini ihlal eden” Karaböcek 2 gün tutukluluk aldı02 Mart 2022 Çarşamba 16:24
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna Diasporasının Temsilcilerini Kabul Etti02 Mart 2022 Çarşamba 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti