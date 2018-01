"Denetim tek başına etkin mücadele değil"

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye kaça et geçiş ile ilgili Hayvan üreticileri, et üretimini arttırıcı teşvikler uygulanmaması halinde bu yıl piyasada daha fazla kaçak et olacağı görüşünde

KKTC’de 2016 yılında 3 ton kaçak et ele geçirilirken 2017 yılında bu rakam 9 tona çıktı.

Kaçak et, ülkede kasaplar arasında rekabet edebilirliği ortadan kaldırırken halk sağlığını da tehdit ediyor.

Ülkeye yasal olmayan yollardan getirilen etlerin nerede ve hangi koşullarda kesildiği, hayvanın hastalıklı olup olmadığı bilinmezken bu kaçak etlerin ülkeye yasadışı şekilde ithal edilmesi sırasında kullanılan yöntem ve taşındıkları araçlar ise hijyenden çok uzak.

Etler, çöp naylonlarında, çoğu kez poşetlerin ağzı bile bağlanmadan bazen de hiçbir koruyucu önlem almadan öylece araç bagajına atılarak sağlıksız şekilde taşınıyor.

KKTC’de hayvan üreticileri birliklerinin başkanları, et kaçakçılığının önüne geçilmesinin sadece polis ve gümrük denetimlerinin arttırılması ile mümkün olmadığını savundu.

Birlik başkanları, et kaçakçılığı ile etkin mücadele için devlet politikasının oluşturulması, yerli üretimin desteklenip, arttırılması gerektiğini kaydetti.

Üreticiler uyardı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları Havadis’e yaptığı açıklamada, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, üretimin teşvik edilmesi gerektiğini ve hayvan üreticilerine uzun vadeli kredi imkanının sağlanması gerektiğini belirtti.

Naimoğulları, aksi halde 2018 yılında KKTC’de et kaçakçılığının önüne geçilemeyeceği gibi geçtiğimiz 2 yıla oranla et kaçakçılığının bu yıl daha da artacağını öne sürdü.

KKTC Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier ise Güney Kıbrıs’ta etkin ve sürdürülebilir bir politika olduğunu KKTC’de de devletin yerli üretimi etkin bir şekilde desteklemesi ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi, üretimi arttıracak tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Güvenlier, ayrıca ülkemizde bazı kasapların kar marjını çok fazla yüksek tutarak et sattığını bunun da piyasayı pahalılaştırdığını söyleyerek devletin et fiyatları konusunda kasaplara kota koyması gerektiğini, ette tek fiyat uygulamasının getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Güvenlier, “Gerekirse üreticiye de kota koyulabilir” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naimoğulları:

"Tedbir alınmazsa et kaçakçılığı artacak"

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yerli üretimin desteklenmesinin şart olduğunu kaydeden Mustafa Naimoğulları, bu bağlamda her türlü girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini, üretimin teşvik edilmesi gerektiğini ve hayvan üreticilerine uzun vadeli kredi imkanının sağlanması gerektiğini belirtti.

Naimoğulları, aksi halde 2018 yılında KKTC’de et kaçakçılığının önüne geçilemeyeceğini ifade etti.

KKTC’de üretimin azaldığını söyleyen Naimoğulları, ülkenin et ihtiyacının karşılanması için mezbahalarda ayda minimum 20 bin küçükbaş hayvan, 1500-2000 civarında da büyükbaş hayvan kesimine ihtiyaç olduğunu ancak mevcut durumda bu ihtiyacın yerli üretimden karşılanmasının güç olduğunu kaydetti.

Naimoğulları şunları söyledi: “Ülkede üretim azalmaktadır. 2016 yılında 340 bin civarında olan küçükbaş hayvan sayısı bugün 220 bin civarında, 80 bin olan büyükbaş hayvan sayısı ise 60 bin civarına düşmüştür. Üretici, üretimi küçültmüş, üretimden uzaklaşmış, ürettiği hayvanları yok parasına satmıştır. Birlikler, kooperatifler güçlendirilememiş, üreticiden tüketiciye anlayışı geliştirilememiştir. Kuraklık, girdi maliyetlerinin sürekli olarak artması da buna eklenince üreticinin elinde yeteri kadar kasaplık hayvan olmamıştır. Hayvan hastalıkları ile mücadele de hayvan sayısında ciddi azalmaya neden olmuştur. Kısacası zincirin hiçbir halkasında doğru müdahale yapılmadığı için tüketici pahalı et yemekte ve kaçakçılık her geçen gün artmaktadır. Tüm bunların nedeni de yıllardır yapılan yanlış politikalardır. Ülke nüfusu her yıl artarken üretimde bir planlama yapılmamıştır. Tarımı idare edenler, üretimin fazlalığından korkmuşlardır, devlet teşvik vermesin, destek vermesin, cepten para çıkmasın gailesi ile Pazar bulmaktan korkmuşlardır. Sadece iç piyasaya yetecek kadar üretim anlayışını benimsemişlerdir. KKTC’de et kaçakçılığı her yıl artmaktadır ve iddia ediyorum ki gerekli tedbirler alınmazsa 2018 yılında et kaçakçılığı çok daha fazla olacaktır.”

KKTC Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güvenlier:

"Denetim tek başına etkin mücadele yöntemi değildir"

KKTC Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, sadece Polis ve gümrük ekiplerinin denetimlerini arttırarak et kaçakçılığının önüne geçilmesinin mümkün olmadığını savundu.

Güvenlier, et kaçakçılığı ile etkin bir mücadele için devlet politikası oluşturulması gerektiğini belirterek bu bağlamda üreticinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve yerli üretimin etkin bir şekilde desteklenmesinin yanı sıra kasapların et satış fiyatlarına, gerekirse de üreticilerin satış fiyatlarına kota konuşması gerektiğini söyledi.

Alpay Orhan Güvenlier, konu ile ilgili Havadis’e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ülkeye kaçak et geçirilmemesi için polis ve gümrük ekiplerinin denetimlerinin arttırılması önemli ancak et kaçakçılığının önüne geçmek sadece denetimleri arttırarak mümkün değil. Güney Kıbrıs’ta et fiyatlarının KKTC’deki fiyatlara oranla daha ucu olmasının nedeni Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin üreticisini ve üretimi tam anlamı ile destekliyor olmasıdır. Güneyde etkin ve sürdürülebilir bir politika söz konusudur. KKTC’de de devletin yerli üretimi etkin bir şekilde desteklemesi, girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerekmektedir. Ayrıca ülkemizde bazı kasaplar kar marjını çok fazla yüksek tutarak et satmaktadır. Bu da piyasayı pahalılaştırmaktadır. Bu noktada devlet et fiyatları konusunda kasaplara kota koymalıdır, tek fiyat uygulaması olmalıdır. Gerekirse üreticiye de kota koyulabilir.”

