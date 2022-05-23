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Denetim yok, ucuz gıdaya talep çok

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Okul, hastane gibi kamusal alanlarda sık sık gıda zehirlenmesi yaşanıyor. Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, zehirlenmelerin nedeni olarak denetimsizliğe ve ekonomik krize işaret ediyor.
Denetim yok, ucuz gıdaya talep çok

Ekonomik kriz halihazırda temel gıdaya erişimi zorlaştırırken, sağlıksız yiyeceklerin de artmasına yol açtı. Gıda zehirlenmelerinde son 1 haftada Manisa’daki ilkokulda 20, Denizli’de bir lisede ise 65 öğrenci yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Özellikle kamusal alanlarda meydana gelen vakalar denetim eksikliğini de ortaya çıkardı. Zehirlenme vakalarındaki artışı ve denetimdeki eksikliği TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Üzümcü değerlendirdi

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