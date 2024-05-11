  • BIST 10218.58
  • Altın 2444.587
  • Dolar 32.193
  • Euro 34.7877
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Denetimler sürüyor... 3 Sürücü tutuklandı, 43 araç daha trafikten men edildi!

» »
Polis ekiplerinin son trafik denetimlerinde 3 araç sürücüsü tutuklanırken, 43 araç daha trafikten men edildi.
Denetimler sürüyor... 3 Sürücü tutuklandı, 43 araç daha trafikten men edildi!

10.05.2024 tarihinde ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 2,562 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 611 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutklanmış ve 43 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

459’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak

29’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

10’u sigortasız araç kullanmak,

2’si trafik ışıklarına uymamak,

2’si tehlikeli sürüş yapmak ve

47’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ders materyali olarak kullanılmak üzere Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’ya hediye11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:41
  • Hukuk Komitesi taşınmaz mallarla ilgili değişiklik tasarısını görüşüyor11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:20
  • Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda bu pazar motosiklet drag yarışı yapılacak11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:18
  • Çarşamba gününe kadar yağmur bekleniyor11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:16
  • Karada ve denizde ‘fırtınamsı rüzgar’ uyarısı11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:14
  • Nane ve kırmızı marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi10 Mayıs 2024 Cuma 16:57
  • Girne’de yasadışı sanal bahis operasyonu: Uyuşturucu ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı!10 Mayıs 2024 Cuma 16:10
  • Cezaevindeki grev kaldırıldı10 Mayıs 2024 Cuma 15:52
  • Hava, çarşamba gününe kadar yağmurlu olacak...10 Mayıs 2024 Cuma 15:51
  • Mustafa Akıncı ses verdi: "Son üç yıldır, 40 yıllık ‘eski siyaset’ tek şeye hizmet ediyor: Vilayetleşme”10 Mayıs 2024 Cuma 15:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti