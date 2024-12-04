Denetimler sürüyor: 4 kamyon ve 2 araç sürücüsüne yasal işlem

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından bu sabah gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında, kamyonların trafiğe çıkış saatleri ile kamu işletme izni ile yolcu taşımacılığı yapan araçlar da kontrol edildi.

Denetimler kapsamında; 5 bin kilogram ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden mesai başlangıç saatine kadar olan sürede, (07:00 – 08:00 saatleri arasında) trafikte seyretmelerinin yasak olmasına rağmen, yasağa riayet etmediği tespit edilen toplam 4 kamyon sürücüsü ile kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen 2 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin genel trafik kontrollerinin yanı sıra, kamyonların trafiğe çıkış saatleri ile kamu işletme izinli araçlara yönelik denetimleri sürecek.