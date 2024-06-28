Denetimler sürüyor: Bir süt imalathanesinin faaliyeti askıya alındı

Denetimler kapsamında, 20 adet süt imalathanesi, 34 adet kasap, 1 adet yumurta paketleme, 3 adet tavuk kesimhanesi, 5 adet bal paketleme tesisi, 2 adet et işleme tesisi denetlendi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, mevzuat gereği uygunsuzluklar tespit edilen bir et işleme tesisine gerekli uyarılar yapılarak 15 günlük süre verilmiş, 1 adet süt imalathanesinin ise uygunsuzlukları giderene kadar faaliyeti askıya alındı.
Çiğ tavuk, kangal sucuk ve hamburger piyasadan toplatıldı
Aynı dönem içerisinde hayvansal gıda ithalatlarından ve iç piyasa denetimlerden alınan toplam 73 numune Veteriner Dairesi Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı’nda analiz edildi.
Analizler sonucunda 1 adet çiğ tavuk, 1 adet kangal sucuk ve 1 adet hamburger mikrobiyolojik olarak uygunsuz bulunarak piyasadan toplatıldı.
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