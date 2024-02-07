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Denetimleri Sonuçları: Girne ve Güzelyurt'ta Toplam 6 Tutuklama ve 401 Trafik Suç Raporu

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Girne ve Güzelyurt'ta Gerçekleştirilen Denetimlerde Toplam 6 Tutuklama ve 401 Trafik Suç Raporu Alındı
Denetimleri Sonuçları: Girne ve Güzelyurt'ta Toplam 6 Tutuklama ve 401 Trafik Suç Raporu

GİRNE VE GÜZELYURT'TA ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Girne ve Güzelyurt, 06 Şubat 2024 - Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri, 06 Şubat 2024 tarihinde, saat 20:00-24:00 arasında, kentlerinde eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri düzenledi. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlar ve trafik ihlalleri tespit edildi.

Girne'de gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle eğlence mekanları ve yoğun halk alanları titizlikle incelendi. Denetimler sonucunda, ülkede ikamet izinsiz olarak bulunan toplam 6 kişi tespit edilerek tutuklandı. Ayrıca, kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhane giriş ve bulunma yasağını ihlal eden 34 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 1,700 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu kontrollerde, 234 sürücünün yasal hız sınırını aştığı, 7 sürücünün alkollü içki etkisi altında araç kullandığı, 16 sürücünün cep telefonuyla konuştuğu, 6 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 29 sürücünün ruhsatsız araç kullandığı ve 2 sürücünün sigortasız araç kullandığı tespit edildi. Toplamda 401 sürücüye çeşitli trafik suçlarından rapor verilirken, 38 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt'ta gerçekleştirilen denetimlerde ise, eğlence mekanları ve alkollü içki satışı yapılan yerler incelendi. Denetimler sonucunda, ülkede izinsiz ikamet eden 1 kişi tespit edilerek tutuklandı. Ayrıca, trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 500 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu kontrollerde, 44 sürücünün hız sınırını aştığı, 1 sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı, 1 sürücünün cep telefonuyla konuştuğu, 15 sürücünün emniyet kemeri takmadığı ve 4 sürücünün sigortasız araç kullandığı tespit edildi. Toplamda 97 sürücüye çeşitli trafik suçlarından rapor verilirken, 5 araç trafikten men edildi.

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