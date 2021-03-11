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Denetimli Serbestlik Yasası’nın Öngördüğü Eğitimler Başlıyor

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Denetimli Serbestlik Yasası’nın öngördüğü eğitimlere başlanıyor. Söz konusu eğitimler, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu uzmanları tarafından yürütülecek
Denetimli Serbestlik Yasası’nın Öngördüğü Eğitimler Başlıyor

Denetimli Serbestlik Yasası’nın öngördüğü eğitimlere başlanıyor. Söz konusu eğitimler, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu uzmanları tarafından yürütülecek

 

Denetimli Serbestlik Kurulu, 28/2016 sayılı Uyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik Yasası’nın öngördüğü denetimli serbestlik yükümlülerine eğitim verilmesine yönelik karar üretti.

 

Başbakanlık Müsteşarı ve Denetimli Serbestlik Kurulu Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, başkanlığında yapılan toplantıda, yasanın 11’inci maddesinin 3/c fıkrasında yer alan eğitimlerin Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından verilmesi onaylandı.

Buna göre, yasanın öngördüğü ve bugüne kadar hayata geçirilemeyen eğitimlerle ilgili boşluk giderilmiş oldu.

 

Alınan karar çerçevesinde denetimli serbestlik alan kişiler, yasanın öngördüğü eğitim yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na giderek, 12 oturumdan oluşan bağımlılıklarla ilgili eğitimden geçecekler.

 

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu uzmanları tarafından verilecek olan eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenecek ve gerekli raporlamalar Denetimli Serbestlik Kurulu Başkanlığı’na iletilecek.

 

 

HÜSEYİN AMCAOĞLU: “CİDDİ BİR BOŞLUĞU GİDERDİK”

 

Başbakanlık Müsteşarı ve Denetimli Serbestlik Kurulu Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yasa geçirildiği günden bu yana yapılmayan eğitimlerin hayata geçirilmesi konusunda göreve gelir gelmez adım attıklarını söyledi.

 

Hüseyin Amcaoğlu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve bu konuda Komisyon’un Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanan Denetimli Serbestlik Eğitim Programı’nın hayata geçirilmesine karar verdiklerini ifade ederek, göreve gelir gelmez bu konuda ciddi bir boşluğu giderdiklerini belirtti.

 

Amcaoğlu, yasanın öngördüğü şekilde denetimli serbestlik alan bireylerin yeniden topluma kazandırılmasına ilişkin olarak da Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Yerel Yönetimler ve sivil toplum işbirliğine gideceklerini kaydetti.

 

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise, “Uzun zamandır mücadelesini verdiğimiz eğitimleri üstlenmekten gururluyuz” diyerek, göreve gelir gelmez bu konuda duyarlılık göstererek Denetimli Serbestlik Kurulu’ndan gerekli onayı çıkaran Başkan Hüseyin Amcaoğlu’na teşekkür etti.

 

“Bugüne kadar yargılanıp cezaevine atılan, siciline uyuşturucu suçu işlenen tek bir çocuk veya gencin bile yeniden topluma kazandırılmadığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, Denetimli Serbestlik uygulamasının çağdaş infaz anlayışı olduğunu” dile getiren Hasan Karaokçu, yasanın geçmesinin ardından 2019 yılı sonuna kadar 231 gencin gerekli yükümlülükleri yerine getirerek, bu yasadan faydalandığına dikkati çekti.

 

Uzmanlarıngerekli eğitimi verme konusunda tam donanımlı olduğunu belirten Karaokçu, eğitime alınacak olan bireylerin, ihtiyaçları doğrultusunda, Komisyonun Psikososyal Destek Programı’na alınacağını, ihtiyacı olanların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine gerekli desteğin verileceğini söyledi.

 

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