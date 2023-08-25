Deneyimli Gazeteci Erten Kasımoğlu isyan etti: Meclis toplandı da ne oldu?

Deneyimli gazeteci Erten Kasımoğlu, dünkü Meclis toplantısının ardından sosyal medya hesabından isyan etti.

Meclis toplantısında alınan kararları sorgulayan Erten Kasımoğlu, yetkililere seslenerek "Meclis toplandı da ne oldu?" sorusunu sordu.

Erten Kasımoğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

Toplandı da ne oldu?

Elektrik kesintileri mi durdu?

Sürekli fahiş fiyat artışı yapan tüccarlara ceza mı kesiliyor?

Yoksa yarım karpuzun 95 TL olan fiyatı insaflı ve fakir fukara çocuklarının da yüzünü güldürecek bir seviyeye mi çekiliyor?

Ya da dar gelirlilerin de ayda bir olsun evine et alabileceği tedbirler mi alınıyor...

Söyleyin!.. Söyleyin! ...

Çekinmeden!

Göğsünüzü gere gere söyleyin..

.'' biz meclisi, dün, olağanüstü topladık ve halkın şu şu şu sıkıntısını çözmek için, şu şu şu kararları aldık... Artık elektrikler kesilmeyecek, fahiş fiyatların önü alınacak. '' deyin...

Cesaretiz varsa bir kez olsun halka karşı dürüst olun !...